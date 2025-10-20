En Directo
Minuto a minuto
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Ucrania asegura haber destruido más de 85 de los cerca de 115 drones lanzados por Rusia en las últimas horas
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Zelenski asegura estar dispuesto a reunirse con Trump y Putin en Budapest
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha expresado su disposición a reunirse con el presidente estadounidense, Donald Trump, y con el presidente ruso, Vladimir Putin, aprovechando el encuentro que ambos tienen previsto mantener en Budapest.
Para Zelenski, Putin es un "terrorista", aunque ha expresado su interés en un encuentro cara a cara. "Si queremos realmente tener una paz justa y duradera necesitamos a las dos partes de esta tragedia. ¿Cómo se va a llegar a ningún acuerdo sobre nosotros sin nosotros", ha argumentado en una entrevista con la cadena ABC grabada el viernes y emitida este domingo. Por eso, al ser preguntado por si intentaría estar en Budapest, Zelenski ha explicado que le dijo a Trump que "estoy listo".
Marc Marginedas
Putin rebaja sus exigencias y renuncia a Zaporiyia y Jersón a cambio de todo el Donbás
Dicen muchos que la verdad es tenaz y siempre acaba por salir a la superficie. Y esa parece ser la máxima que han presidido las numerosas filtraciones periodísticas que se han venido publicando sobre el contenido de las recientes conversaciones a dos bandas mantenidas por Donald Trump con su homólogo de Ucrania, Volodímir Zelenski, y de la Federación Rusa, Vladímir Putin. De acuerdo con 'The Washington Post' y 'Financial Times', dos diarios de referencia en el mundo anglosajón, el líder del Kremlin habría ofrecido durante su diálogo telefónico con el magnate neoyorquino una aparente rebaja en sus condiciones iniciales: ofrece retirarse de las regiones de Zaporiyia y Jersón, en el sur, a cambio de que el Gobierno de Kiev le cediera la totalidad del Donbás, es decir, las regiones de Donetsk y Lugansk. Ello, siempre segñun las mismas fientes, habría bastado a Trump para abandonar su intención de suministrar misiles Tomahawk de largo alcance al país invadido, una medida que inquietaba de sobremanera a Moscú. (Seguir leyendo)
Trump dice a Zelenski que si no acepta las condiciones de Putin será destruido
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha advertido al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, de que Rusia destruirá su país si no acepta las condiciones de Moscú para poner fin a la guerra, según informó este domingo el diario Financial Times (FT).
Trump lanzó esa advertencia durante el encuentro que mantuvo con Zelenski el pasado viernes en la Casa Blanca para pedir más armamento, en concreto misiles Tomahawk, en una reunión que este medio calificó de "volátil".
Zelenski informa de una reunión de la Coalición de Voluntarios en un futuro próximo
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, informó este domingo de los preparativos para una reunión de la Coalición de Voluntarios en un futuro próximo, al tiempo que subrayó la necesidad de una posición común en Europa sobre la presión adecuada a Rusia.
"He dado instrucciones a nuestros diplomáticos -y ya he discutido esto con muchos líderes- para que preparen una reunión de la Coalición de Voluntarios en un futuro próximo. En Europa necesitamos posiciones comunes y firmes. Y las tendremos", dijo en su habitual discurso diario a la nación.
Al menos once heridos en ataque ruso con drones contra la región de Dnipropetrovsk
Al menos once personas resultaron heridas en un ataque ruso con drones anoche contra la ciudad de Shajtarske, en el distrito de Sinelnikove de la región de Dnipropetrovsk, según informó este domingo la Fiscalía regional. Además resultaron dañados siete edificios de varias plantas, 27 automóviles, de los cuales nueve quedaron destruidos, un comercio y un poste eléctrico, agrega el comunicado publicado en Telegram. El jefe de la administración regional de Dnipropetrovsk, Vladislav Gaivanenko, precisó que entre los heridos hay una mujer en estado grave.
Rusia denuncia un ataque ucraniano contra una procesadora de gas en Oremburgo tras otra noche de bombardeos
Las autoridades de la región rusa de Oremburgo han denunciado un ataque ucraniano contra una planta procesadora de gas en un nuevo ejemplo del aumento del alcance de los ataques que está efectuando el Ejército de Ucrania contra territorio de Rusia que han alcanzado en las últimas fechas instalaciones en Siberia y los Urales. El gobernador de Oremburgo, Yevgeni Solntsev, ha confirmado el ataque contra esta planta, a unos 1.700 kilómetros al este de la capital ucraniana, Kiev, que no ha dejado víctimas, aunque sí ha provocado restricciones de vuelo temporales, y ya levantadas, en el aeropuerto de la región. Ucrania no ha hecho comentarios sobre el ataque.
Zelenski, sobre los Tomahawk: "Trump no dijo que no, pero tampoco dijo que sí"
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, reveló que el mandatario estadounidense, Donald Trump, durante la reunión que sostuvieron en la víspera en la Casa Blanca, no le garantizó el suministro de misiles de gran alcance Tomahawk pero tampoco lo descartó del todo.
"Para ser sincero, es bueno que el presidente Trump no haya dicho que no, pero por hoy, tampoco ha dicho que sí", declaró el jefe de Estado ucraniano en una entrevista con el programa 'Meet The Press' de la cadena NBC News, cuyo contenido completo se emitirá el domingo.
Tusk afirma que la solidaridad europea con Ucrania es más importante que nunca
El primer ministro polaco, Donald Tusk, subrayó este sábado la importancia de la solidaridad europea con Ucrania, tras la reunión el viernes en Washington entre el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y el jefe de la Casa Blanca, Donald Trump.
"Tras las conversaciones mantenidas ayer por el presidente Zelenski en la Casa Blanca y con los líderes europeos, una cosa está absolutamente clara: la solidaridad de Europa con Ucrania frente a la agresión de Rusia es hoy más importante que nunca antes", escribió en un mensaje en la red social X.
Ucrania se centra en los aspectos positivos de la reunión entre Zelenski y Trump
A pesar de la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de no proporcionar misiles Tomahawk a Ucrania de momento y de su plan de reunirse en Budapest con el líder ruso, Vladímir Putin, Kiev, sin ver cumplidas sus expectativas, confía en las mejoradas relaciones con Washington para intensificar la presión sobre Moscú para lograr un alto el fuego.
La ciudad ucraniana de Chernígov pasa una noche sin electricidad tras un ataque ruso
La ciudad ucraniana de Chernígov, capital homónima de la región septentrional, se ha quedado sin electricidad esta pasada noche por un ataque aéreo ruso con aviones no tripulados en un nuevo asalto dentro de su campaña contra la infraestructura energética de Ucrania antes de la llegada del invierno. Las fuerzas de seguridad ucranianas han confirmado daños adicionales en la infraestructura ferroviaria y los edificios no residenciales resultaron dañados.
- Cospedal y Tamara Falcó, entre las 'celebrities' invitadas a la boda del hijo de Hernández-Mancha en Córdoba
- El hijo de Hernández-Mancha se casa en Córdoba
- Miles de visitantes acuden a la Feria del Lechón de Cardeña para disfrutar del producto
- Cancelado el Cordobita Fest: la organización aplaza el evento a 2026
- Investigan a seis personas y dos empresas por verter residuos de construcción en el cauce de un arroyo de Montoro
- Transportes aboga por mejoras de trazado en la N-432 a su paso por Córdoba con la duplicación en 'stand by'
- Puente avanza el inicio de la redacción del proyecto que eliminará las curvas de la cuesta del Espino
- La recaudación para traer al profesor cordobés de la UCO desde Vietnam llega casi a los 100.000 euros