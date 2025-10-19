Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Oriente Próximo

Israel suspende la entrada de ayuda humanitaria a Gaza tras acusar a Hamás de violar el alto el fuego

El Gobierno de Netanyahu paraliza la entrada de ayuda humanitaria tras la escaramuza en Rafah, en la que presuntos miembros de la policía de Hamás han mantenido un intercambio de fuego con soldados israelíes, si bien la milicia islamista lo niega

Camiones que transportan ayuda del Programa Mundial de Alimentos (PMA) circulan por Khan Younis, en el sur de la Franja de Gaza.

Camiones que transportan ayuda del Programa Mundial de Alimentos (PMA) circulan por Khan Younis, en el sur de la Franja de Gaza. / Jehad Alshrafi / AP

EFE

Jerusalén

El Gobierno de Israel decidió este domingo suspender el acceso de ayuda humanitaria a Gaza, que incluye bienes básicos como comida, medicinas o combustible, tras retomar los bombardeos en el enclave, según recogieron distintos medios israelíes.

La Cadena 12 de la televisión israelí aseguró que el Ejecutivo siguió la recomendación del Ejército de paralizar la entrada de ayuda humanitaria a Gaza tras la escaramuza de esta mañana en Rafah (sur de Gaza), en la que presuntos miembros de la policía de Hamás han mantenido un intercambio de fuego con soldados israelíes, si bien la milicia islamista lo niega.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents