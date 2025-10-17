¿Por qué Trump tiene éxito con Netanyahu y fracasa con Putin?

Éxito sin discusión en la guerra de Gaza, pero fracaso estrepitoso en el conflicto armado que, en campaña electoral, prometió acabar en "24 horas". El presidente de EEUU, Donald Trump, vive en estos momentos sus horas de máxima gloria gracias a la tregua alcanzada en la depauperada Franja palestina, que ha permitido a sus habitantes regresar a sus hogares, conjurando el temor de una deportación masiva, en la forma de una nueva 'nakba' (en árabe 'catástrofe', en referencia a la creación del Estado de Israel en 1945) que se había extendido entre organizaciones de derechos humanos. Pero este triunfo tiene un amargo reverso: deja aún más al descubierto su impotencia para poner fin a una guerra en el flanco oriental de la Alianza Atlántica con Rusia, el antiguo rival de la Guerra Fría, con cuyo presidente Trump mantiene una controvertida relación de cercanía y complicidad.

¿Cuál es la razón de que el ansiado alto el fuego en Ucrania esté siendo tan evasivo para el líder de la Casa Blanca? El diagnóstico es prácticamente idéntico, aunque formulado con diferente vocabulario, de acuerdo con Marty Latz, experto en negociaciones y autor de 'El verdadero pacto de Trump: una mirada esclarecedora a la forma en que hace negocios' (Brisance Book LLC) y Charles Hecker, a su vez autor de 'Suma cero: el arco de hacer negocios internacionales en Rusia'. "Trump entiende el término 'leverage' (traducido al español como 'capacidad de influencia'); cuanto más tengas, más fuerte eres (en una negociación); en Oriente Próximo, cuenta con 'leverage' ante los dos bandos en liza, tanto con Hamás como con Israel; pero en la guerra de Ucrania, solo lo tiene con el bando ucraniano, mientras que ante Rusia se halla en una débil posición", sentencia Latz. "Netanyahu fue acorralado por Trump, mientras que nadie ha sido capaz de acorralar a (Vladímir) Putin todavía", clarifica Hecker de forma lapidaria.

¿En qué elementos del conflicto se basa la fortaleza de Trump en el conflicto de Oriente Próximo? ¿Y dónde radica su relativa debilidad frente a Putin? "Hamás carece de alternativa, de plan B", al plan de paz que le ha sido presentado por Trump, recuerda Latz, ya que sus principales aliados, "tanto Irán como Hizbulá han sido debilitados" debido a las acciones militares del Estado hebreo, y continuar luchando "no era una opción". Trump también cuenta "con gran capacidad de presión sobre Israel y Binyamín Netanyahu; EEUU financia el esfuerzo militar de Israel y el propio primer ministro se excedió cuando atacó al liderazgo de Hamás en Qatar, un aliado de EEUU", continúa. Esta opinión es compartida a pies juntillas por el analista Hecker, quien sostiene que la operación militar israelí allí "fue un enorme fracaso diplomático" para Tel Aviv, habida cuenta de que el rico emirato árabe "es un socio de Washington".

En la guerra de Ucrania, el panorama que se presenta ante el presidente Trump es muy diferente. En opinión del experto Hecker, "Putin cree que todavía tiene opciones; incluso que está ganando, mientras que el aislamiento internacional y el apoyo occidental a Ucrania no han alcanzado un punto crítico de presión" sobre el Kremlin. Una valoración que comparte Latz, quien asegura que las alternativas de Putin a la paz "son bastante buenas" y que la única forma de Trump de incrementar su 'leverage' sobre el Kremlin es "apoyando y financiando de forma más agresiva a Ucrania", algo a lo que hasta el momento "se ha mostrado reacio" a hacer. "La guerra continuará, a menos que Trump refuerce su capacidad de presión", sentencia este experto en negociaciones.

Motivación adicional

Eso sí. Existe una inquietante motivación adicional que podría empujar a Putin a continuar con la guerra, contra viento y marea y frente a cualquier forma de presión. Y es el temor a lo que pudiera pasar durante la posguerra, advierte Hecker. "Putin debe estar mirando a lo que sucedería tras un alto el fuego; tiene un millón de bajas tras tres años y medio de guerra; si todo se acaba ahora y Ucrania se convierte en un Estado viable, esto es un gran problema para Putin", previene el analista.

Es posible identificar esta lógica militarista en todas las acciones de la dirigencia rusa, tanto desde su estamento político como desde su estamento militar. El presidente de la Duma, la Cámara baja del Parlamento ruso, acaba de acusar a Lituania de "perseguir" a la minoría rusófona, mientras el líder del ultranacionalista Partido Liberal Demócrata Ruso (PLDR), Leonid Slutsky, acaba de declarar que los rusos residentes en los países bálticos son parte del "mundo ruso".

El Instituto de Estudios sobre la Guerra (ISW), la institución más referenciada para seguir el desarrollo de la guerra en Ucrania, recuerda con inquietud que se trata de las mismas narrativas que aireaba Moscú antes de iniciar las sucesivas guerras que ha lanzado en los últimos 30 años, en particular en exrepúblicas soviéticas como Moldavia o Georgia a principios de los años 90 y que culminó con la pérdida de control, por parte de los gobiernos de esos países, de un porcentaje de territorio habitado por minorías rusófonas, Transdnistria en el caso moldavo o Abjasia en el caso georgiano. Numerosos expertos y voces alertan en estos días sobre la posibilidad de que Rusia pueda lanzar una incursión limitada en algún país báltico, máxime ante los escasos avances que están consiguiendo las tropas rusas los frentes bélicos de Ucrania en los últimos meses.