Explota una bomba delante de la casa de un conocido periodista de investigación italiano

Una bomba ha destrozado en la noche del pasado jueves dos vehículos pertenecientes al periodista Sigfrido Ranucci, según han informado este viernes las autoridades italianas. El ataque, del que el informador salió ileso, se produjo en torno a las 22.00 horas y tuvo lugar delante del portón de la casa del reportero en Pomezia, una localidad a apenas 50 kilómetros de Roma.

La explosión también dañó la puerta de entrada de la vivienda y destruyó macetas y plantas cercanas. La hija de Ranucci había pasado por el lugar de la explosión solo media hora antes de la detonación. En cambio, Sigfrido acababa de regresar a casa. La fuerza del estallido fue tal que podría haber matado a cualquiera que pasara en ese momento, aunque afortunadamente eso no ocurrió y no ha habido heridos.

"Creen que se trata de un artefacto rudimental", ha dicho el periodista, tras el suceso. "Sin duda ha habido una serie de episodios de intimidación que se han producido y que siempre he denunciado. Sin duda existe un clima general de aislamiento y deslegitimación hacia mí y hacia toda la redacción de Report desde el punto de vista editorial", ha añadido.

Hipótesis: crimen organizado

El suceso ha provocado gran conmoción en Italia porque Ranucci es uno de los principales periodistas de investigación del país. De hecho, es conocido por su trabajo en el programa Report, emitido por la cadena pública RAI 3. Allí, en los últimos años, ha destapado historias de corrupción, crimen organizado, mafia, poder político y económico, medio ambiente y ética pública. Por ello, desde hace ya varios años, Ranucci vive bajo escolta.

Por el momento se desconoce el motivo o la autoría de los hechos. Aunque el hecho está siendo investigado por la división de operaciones especiales de la policía y por los fiscales Antimafia de Roma, que barajan el delito de daños con agravante de método mafioso, según avanzan los medios.