Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Minuto a minuto

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Ucrania asegura haber destruido más de 85 de los cerca de 115 drones lanzados por Rusia en las últimas horas

Soldados ucranianos instalan redes para protegerse de los drones en una zona del Donetsk.

Soldados ucranianos instalan redes para protegerse de los drones en una zona del Donetsk. / EFE

Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Una familia cordobesa pide ayuda para repatriar a su padre, ingresado en la UCI en Vietnam
  2. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid falla a favor de una cabo de la Guardia Civil que ejercía de jefa en El Carpio
  3. La hija del profesor cordobés ingresado en la uci en Vietnam: "Es una locura cómo la gente se está movilizando por mi padre"
  4. Talleres de croché, desfiles de moda y una cata de lanas se dan cita en el primer congreso de artesanía textil de Córdoba
  5. Esto cobra un funcionario que trabaja en las oposiciones: el Ayuntamiento de Córdoba publica la bolsa con casi 400 colaboradores
  6. Guía de Flora 2025 en Córdoba: horarios, espacios, artistas y actividades paralelas
  7. El aceite verde de cosecha temprana, a punto de llegar a las mesas
  8. Especies no nativas en Córdoba: cuando el paisaje se llena de invasores

El PP intenta hoy que el Congreso inste al Gobierno a informar de favores de Hacienda a empresas de Aldama

El PP intenta hoy que el Congreso inste al Gobierno a informar de favores de Hacienda a empresas de Aldama

Un solo gen puede triplicar la cosecha de trigo

Un solo gen puede triplicar la cosecha de trigo

Koldo encara un nuevo interrogatorio ante el juez con el riesgo de entrar en prisión

Koldo encara un nuevo interrogatorio ante el juez con el riesgo de entrar en prisión

Científicos alertan de la burocracia que bloquea los proyectos de restauración de los océanos

Científicos alertan de la burocracia que bloquea los proyectos de restauración de los océanos

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

El tiempo en Villaviciosa de Córdoba: esta es la previsión meteorológica de hoy, jueves 16 de octubre

El tiempo en Villaviciosa de Córdoba: esta es la previsión meteorológica de hoy, jueves 16 de octubre

El tiempo en Villanueva de Córdoba: esta es la previsión meteorológica de hoy, jueves 16 de octubre

El tiempo en Villanueva de Córdoba: esta es la previsión meteorológica de hoy, jueves 16 de octubre

El tiempo en Montalbán: esta es la previsión meteorológica de hoy, jueves 16 de octubre

El tiempo en Montalbán: esta es la previsión meteorológica de hoy, jueves 16 de octubre
Tracking Pixel Contents