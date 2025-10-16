Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guerra en Oriente Próximo, en directo | Miles de personas se manifiestan en toda España contra el genocidio en Gaza

Se reanuda la ayuda a la Franja desde Rafah (Egipto) por el país hebreo tras el cierre del martes

Hombres armados de Hamás escoltan en Gaza autobuses de palestinos excarcelados por Israel.

Hombres armados de Hamás escoltan en Gaza autobuses de palestinos excarcelados por Israel. / AP/LaPresse

O. González / R. Gargoi / D. Campayo / S.Vázquez

Las familias de dos de los cuatro cuerpos entregados por Hamás anoche han confirmado su identidad, después de que este lunes el Movimiento de Resistencia Islámica liberara a los 20 cautivos vivos. La comunidad internacional se mantiene expectante ante la posibilidad de avanzar hacia una paz duradera en Oriente Próximo. Por otro lado, Israel ha liberado los primeros prisioneros palestinos.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

