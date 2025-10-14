Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado que volverá a recibir en la Casa Blanca a Volodímir Zelenski el próximo viernes

La jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, este lunes junto al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en Kiev.

La jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, este lunes junto al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en Kiev. / SERGEY DOLZHENKO / EFE

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.

El Sabadell logra que sus clientes accionistas acepten la opa con solo un 1,1% de su 31% del capital

El mundo ha entrado en una nueva y alarmante realidad climática

Las renovables siguen comiendo terreno a los combustibles fósiles en 2025

El tiempo en Villaviciosa de Córdoba: esta es la previsión meteorológica de hoy, martes 14 de octubre

El tiempo en Villanueva de Córdoba: esta es la previsión meteorológica de hoy, martes 14 de octubre

El tiempo en Montalbán: esta es la previsión meteorológica de hoy, martes 14 de octubre

El tiempo en Priego de Córdoba: esta es la previsión meteorológica de hoy, martes 14 de octubre

El tiempo en Cabra: esta es la previsión meteorológica de hoy, martes 14 de octubre
