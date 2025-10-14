Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Minuto a minuto

Guerra en Oriente Próximo, en directo | Trump defiende reconstrucción de Gaza, pero elude el reconocimiento de un Estado palestino

Trump, Egipto, Catar y Turquía firman el fin de la guerra en la Franja de Gaza

Hamás libera los 20 rehenes vivos e Israel entrega a los palestinos del listado acordado

Hombres armados de Hamás escoltan en Gaza autobuses de palestinos excarcelados por Israel.

Hombres armados de Hamás escoltan en Gaza autobuses de palestinos excarcelados por Israel. / AP/LaPresse

O. González / R. Gargoi / D. Campayo / S.Vázquez

Hamás ha hecho entrega este lunes de los últimos 20 rehenes vivos en el marco del acuerdo alcanzado con Israel al hilo de la propuesta realizada la semana pasada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que consiste también en un alto el fuego y la retirada parcial del ejército hebreo de la Franja de Gaza. La comunidad internacional se mantiene expectante ante la posibilidad de avanzar hacia una paz duradera en Oriente Próximo. Por otro lado, Israel ha liberado los primeros prisioneros palestinos, a la espera de que el Movimiento de Resistencia Islámica entregue los restos de los 48 rehenes muertos y la celebración de una cumbre de Egipto a la que no acudirá Netanyahu.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Una joven monta un restaurante en un pueblo de Córdoba y toda España reacciona a los precios: 'Menú por 10 euros
  2. EN DIRECTO | Magno Vía Crucis de Córdoba, minuto a minuto
  3. Vía Crucis Magno de Córdoba: estos son los días de regreso de las hermandades a sus templos
  4. Estos son los centros comerciales y supermercados que abren en Córdoba este festivo del 13 de octubre
  5. El Magno Vía Crucis une a Córdoba y su provincia
  6. Estos son los itinerarios y el recorrido de la carrera oficial del Vía Crucis Magno de Córdoba
  7. Comienza la temporada de caza mayor en Andalucía: estas especies se pueden abatir hasta febrero
  8. Feria de Córdoba 2026: las casetas tendrán que bajar los decibelios y poner solo música tradicional de 13 a 17 horas

El Sabadell logra que sus clientes accionistas acepten la opa con solo un 1,1% de su 31% del capital

El Sabadell logra que sus clientes accionistas acepten la opa con solo un 1,1% de su 31% del capital

El mundo ha entrado en una nueva y alarmante realidad climática

El mundo ha entrado en una nueva y alarmante realidad climática

Las renovables siguen comiendo terreno a los combustibles fósiles en 2025

Las renovables siguen comiendo terreno a los combustibles fósiles en 2025

El tiempo en Villaviciosa de Córdoba: esta es la previsión meteorológica de hoy, martes 14 de octubre

El tiempo en Villaviciosa de Córdoba: esta es la previsión meteorológica de hoy, martes 14 de octubre

El tiempo en Villanueva de Córdoba: esta es la previsión meteorológica de hoy, martes 14 de octubre

El tiempo en Villanueva de Córdoba: esta es la previsión meteorológica de hoy, martes 14 de octubre

El tiempo en Montalbán: esta es la previsión meteorológica de hoy, martes 14 de octubre

El tiempo en Montalbán: esta es la previsión meteorológica de hoy, martes 14 de octubre

El tiempo en Priego de Córdoba: esta es la previsión meteorológica de hoy, martes 14 de octubre

El tiempo en Priego de Córdoba: esta es la previsión meteorológica de hoy, martes 14 de octubre

El tiempo en Cabra: esta es la previsión meteorológica de hoy, martes 14 de octubre

El tiempo en Cabra: esta es la previsión meteorológica de hoy, martes 14 de octubre
Tracking Pixel Contents