Trump, en el Parlamento israelí: "Netanyahu no es el tipo más fácil de tratar, pero eso es lo que lo hace genial"

El presidente estadounidense Donald Trump ha llegado con un claro mensaje a Israel. “En lo que a mí respecta, la guerra ha terminado”, ha dicho tan sólo al aterrizar junto al primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu. "La larga y dolorosa pesadilla finalmente ha terminado", ha confirmado más tarde en la Knesset, el Parlamento israelí. Allí, tanto Trump como su delegación han sido recibidos con una norme ovación. "No es el tipo más fácil de tratar, pero eso es lo que lo hace genial", ha empezado diciendo Trump sobre Netanyahu al inicio de su discurso, que ha sido interrumpido a gritos por dos manifestantes. "Buen trabajo, Bibi", ha añadido.

"Hemos dado muchas armas a Israel, y tenemos armas que nadie podría haber soñado", ha celebrado Trump. "Gracias a nosotros, los enemigos de todas las civilizaciones están en retirada", ha alegado, lamentando que ha sido "una época muy difícil" para los israelíes durante los últimos dos años. "Hacía años que no conocían un solo día de verdadera paz", ha añadido en un mensaje dirigido a la sociedad israelí, subrayando que su plan ha traído paz para palestinos, israelíes y para muchos otros. Según Trump, el acuerdo de alto el fuego marca el momento en que todo cambia en Oriente Próximo. "Va a ser la era dorada de Israel y Oriente Próximo", ha dicho.

"Mejor amigo de Israel en la Casa Blanca"

Trump ha hecho un repaso de los éxitos en la región de los últimos meses. "Mi administración está apoyando al presidente del Líbano para el desarme permanente de Hizbulá", ha recordado, tras aplaudir sus acciones en Irán. "Gaza será inmediatamente desmilitarizada y Hamás será desarmado, y la seguridad de Israel no será nunca amenazada de ninguna manera, así que Israel, con nuestra ayuda, ha ganado todo lo que podían con el uso de las armas, por lo que es hora de disfrutar de los frutos de lo que habéis conseguido en paz", ha añadido, a la vez que bromeaba con los asistentes a la Knesset. "Bibi, puedes ser más simpático ahora que no estás en guerra", ha dicho, provocando carcajadas en la sala.

El presidente estadounidense ha defendido frente a Netanyahu que "será más recordado por esto [el acuerdo] que no si hubiera seguido con más muertes y luchas durante cuatro o cinco años más". "Será más grande y mejor de lo que ha sido anteriormente, se necesita mucho coraje para hacer algo así", ha añadido Trump. A lo largo de su discurso, el líder republicano ha agradecido a "todas las naciones del mundo árabe y musulmán" por su participación en las negociaciones de alto el fuego, y ha insistido que serán necesarias sus potentes economías para la reconstrucción de Gaza. "Después de tremendas muertes y dificultades, ahora es el momento de que los palestinos vuelvan a reconstruirse", ha subrayado. También ha animado a más países a unirse a los Acuerdos de Abraham.

“Donald Trump ha sido el mejor amigo que el Estado de Israel ha tenido en la Casa Blanca”, ha declarado Netanyahu al inicio de su discurso en la Knesset, que Trump ha tachado de "bastante largo". “Ningún presidente estadounidense ha hecho tanto por Israel”, ha añadido. Netanyahu ha señalado que la propuesta de paz de Trump “logra todos los objetivos” de Israel. “Tú estás comprometido con esta paz, yo también y juntos la lograremos”, ha declarado, entre aplausos y vítores. “Lo hicimos antes en los Acuerdos de Abraham y lo volveremos a hacer”, ha recordado, a la vez que también ha aplaudido el reconocimiento de Jerusalén como la capital israelí y de los Altos del Golán, y el traslado de la embajada estadounidense a la ciudad santa por parte de la administración Trump.

'El presidente de la paz'

Netanyahu también ha anunciado que Trump se convertirá en el primer ciudadano no israelí en recibir el Premio Israel, el máximo galardón del país. “Y sobre el otro premio [en referencia al Premio Nobel de la Paz], ya verás cómo lo recibirás”, ha dicho, en un guiño al presidente Trump. Trump se prepara también para visitar uno de los hospitales que ha recibido a algunos de los 20 rehenes israelíes con vida que han sido liberados este lunes. Antes de su llegada a la Knesset, los ministros israelíes se han vestido con una gorra del estilo de las que suele llevar el líder republicano, pero con un mensaje propio: ‘Trump, el presidente de la paz’.

Durante su encuentro previo con Netanyahu, en el que también han participado su enviado especial, Steve Witkoff, y su yerno y asesor, Jared Kushner, el presidente ha monitoreado una conversación telefónica entre el primer ministro israelí y su homólogo egiocio, el presidente egipcio Abdelfatá el Sisi, en la que este último habría invitado a Netanyahu a participar este lunes en la cumbre internacional de Sharm el Sheij sobre el plan de paz de Trump para Gaza. Después de que la presidencia egipcia confirmara su asistencia, la oficina del primer ministro la ha negado “por la proximidad de las vacaciones judías”.