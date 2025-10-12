Guerra en Oriente Próximo, en directo | Trump confirma que viajará a Israel y Egipto con motivo del acuerdo alcanzado para Gaza

Israel y el grupo islamista Hamás ha confirmado su aval a la fase inicial del acuerdo de paz para Gaza, el primer paso en el plan dibujado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que consiste en liberar a todos los rehenes israelíes, un alto el fuego y la retirada parcial del ejércitro hebreo de la Franja. La comunidad internacional se mantiene expectante ante la posibilidad de avanzar hacia una paz duradera en Oriente Próximo.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

Israel hace redadas en casas de presos palestinos que serán liberados con el alto el fuego La Oficina de Medios de Prisioneros Palestinos (Asra, por su nombre en árabe), vinculada al movimiento islamista Hamás, denunció este domingo que el Ejército israelí realizó redadas y detuvieron a 13 personas en Cisjordania ocupada en los domicilios de varios presos que serán liberados en virtud del acuerdo de alto el fuego en Gaza. "Al amanecer del domingo 12 de octubre de 2025, las fuerzas de ocupación israelíes lanzaron una campaña masiva de redadas y arrestos en distintas gobernaciones de Cisjordania, dirigida contra los hogares de prisioneros liberados y de otros que iban a ser puestos en libertad", indicó Asra en un comunicado.

Costa representará a la UE durante la firma de paz en Gaza celebrada este lunes en Egipto El presidente del Consejo Europeo, Antònio Costa, viajará este lunes a la ciudad egipcia de Sharm el Sheij para representar a la Unión Europea (UE) durante la cumbre internacional donde se espera poner fin a la guerra en Gaza con la firma del plan de paz, informó a los medios una portavoz este domingo. "El presidente Costa ha aceptado la invitación del presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sissi, y del presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, para asistir a la «Cumbre de Sharm el Sheij por la Paz» el lunes 13 de octubre", afirmó una portavoz del presidente del Consejo.

Empieza a entrar ayuda humanitaria a Gaza desde Egipto según el acuerdo de alto al fuego Ciento de camiones con ayuda humanitaria comenzaron a entrar este domingo en la Franja de Gaza desde Egipto de acuerdo al plan de alto al fuego entre Israel y Hamás, que entró en vigor el viernes pasado, según constató EFE e informaron medios egipcios. Largas colas de camiones con ayuda se encuentran también en la zona de Rafah, fronteriza con Gaza, a la espera de entrar en la Franja a través de los cruces de Kerem Shalom y al Awja, controlado por Israel, informó el canal de televisión egipcio Al Qahera News.

Unas 400.000 personas celebran en Tel Aviv el acuerdo de liberación junto a Witkoff, Kushner e Ivanka Trump Unas 400.000 personas se han concentrado este sábado en la rebautizada como plaza de los Rehenes de Tel Aviv para celebrar el acuerdo de alto el fuego e intercambio de rehenes israelíes y presos palestinos acompañados en esta ocasión por el enviado especial de Estados Unidos para Oriente Próximo, Steve Witkoff; el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, y su esposa, Ivanka Trump. Witkoff ha tomado la palabra para dar las gracias a Trump, a Kushner, a los líderes árabes y musulmanes, al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu --abucheado por los asistentes-- y a las familias de los rehenes por su implicación para lograr el acuerdo ahora en marcha.

Steve Witkoff y Jared Kushner visitan la Franja de Gaza y la base donde serán llevados los rehenes El enviado especial de la Casa Blanca para Oriente Próximo, Steve Witkoff, y al yerno del dirigente republicano, Jared Kushner, visitaron este sábado junto al Ejército la Franja de Gaza y la base militar a la que serán llevados los rehenes. El jefe del Ejército israelí, Eyal Zamir, encabezó esta visita a la Franja, donde desde ayer al mediodía entró en vigor un alto el fuego, en la que también participaron el jefe del Comando Central de EEUU (CENTCOM), Brad Cooper. Los altos mandos militares de ambos países realizaron una reunión conjunta para discutir la actual situación en Gaza y los preparativos para el canje, según informó el Ejército israelí en un comunicado.

Israel traslada a presos palestinos a las cárceles de Ofer y Ketziot para el canje con Hamás Miles de funcionarios trabajaron durante toda la noche del viernes, según informó hoy el servicio de prisiones de Israel, para trasladar a los presos palestinos que serán liberados tras el intercambio de rehenes a las cárceles de Ofer y a la de Ketziot. "Como parte de esta iniciativa, los presos de seguridad nacional fueron trasladados a los centros de deportación de las cárceles de Ofer y Ketziot, a la espera de instrucciones de la cúpula política y de la continuación de la actividad operativa para permitir el regreso de los rehenes a Israel", detalló esta entidad en un comunicado.

Cientos de miles de personas marchan por Palestina en Londres tras alto el fuego en Gaza Cientos de miles de personas se congregaron este sábado en una marcha a favor de Palestina en Londres con motivo del segundo aniversario del inicio de la guerra en Gaza y un día después de la entrada en vigor del acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás. La manifestación se inició en la zona londinense de Embankment, junto al río Támesis, antes de partir en dirección al área gubernamental de Whitehall, en los alrededores del Parlamento británico, donde varios ponentes concluirán el acto con sendos discursos.

Cuatro de los españoles de la segunda flotilla detenidos por Israel regresan a España y prometen seguir en su lucha Cuatro de los ocho españoles que viajaban en la última flotilla con ayuda para Gaza interceptada esta semana por Israel han regresado este sábado a España, aunque prometen que volverán a ir para continuar denunciando la intervención de Israel y romper el bloqueo de Gaza. En concreto, Israel ha liberado a la diputada de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Jimena González Gómez, a María Teresa Arancón, a María Plata Díaz y Yacine Belkaid Ayari.

Estos son los 20 rehenes que Israel cree que siguen con vida en Gaza y deben ser liberados antes del lunes Hamás mantiene retenidos a 48 israelíes, de los que Israel calcula que 20 siguen con vida: un grupo con edades comprendidas entre los 20 y los 48 años, todos ellos hombres. Lea aquí toda la información