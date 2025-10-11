Estos son los 20 rehenes que Israel cree que siguen con vida en Gaza y deben ser liberados antes del lunes

Hamás mantiene retenidos a 48 israelíes, de los que Israel calcula que 20 siguen con vida: un grupo con edades comprendidas entre los 20 y los 48 años, todos ellos hombres. Esta es la lista de los rehenes que se presumen vivos:

Nimrod Cohen (20 años)

Capturado desde un tanque cerca de la frontera con Gaza. Un preso liberado transmitió a la familia un mensaje en el que les decía que estaba bien y en un vídeo difundido por Hamás sus allegados reconocieron su tatuaje.

Rom Braslavski (21)

Secuestrado mientras trabajaba como guardia de seguridad en el festival de música Nova durante una pausa en su servicio militar. Su familia recibió una primera prueba de vida este pasado marzo a través de un exrehén que entabló amistad con él. En agosto, Hamás difundió un vídeo en el que se le veía extremadamente delgado y pálido, con algunas heridas en la piel, viendo imágenes de niños desnutridos en una televisión.

Matan Angrest (22)

Prestaba servicio como soldado el 7 de octubre de 2023, día del ataque de Hamás sobre Israel, y fue capturado desde su tanque en llamas en el kibutz de Nahal Oz. Algunos rehenes liberados afirmaron que sufrió heridas graves como consecuencia de estar encadenado y de haber sido golpeado. Además, a finales de septiembre las Brigadas Al Qassam, brazo armado de Hamás, pidieron al Ejército israelí que detuviese su ofensiva la ciudad de Gaza, ya que la vida de Matan estaba "en peligro".

Bar Kupershtein (23)

Trabajaba como guardia de seguridad en el festival Nova, donde fue capturado. Hubo pruebas de vida de él los pasados febrero y abril, a través de un rehén liberado y de un vídeo.

Evyatar David y Guy Gilboa-Dalal (24)

Estos dos mejores amigos fueron secuestrados en el festival Nova. El pasado febrero aparecieron en un vídeo publicado por Hamás en el que ambos presenciaron la liberación de otros rehenes. Y el pasado 5 de septiembre, cuando se cumplían 700 días de la ofensiva, Hamás publicó un nuevo vídeo en el que se veía a los dos amigos dentro de un coche y aseguraban estar en Ciudad de Gaza, donde las tropas israelíes proseguían su ofensiva para tomar el control total.

Yosef-Haim Ohana (24)

Capturado en ese mismo festival. Se cree que ayudó a otros aistentes antes de ser capturado. Su familia dijo en febrero haber recibido una "clara indicación" de que seguía con vida. En mayo aparecía con vida junto a Elkana Bohbot en un vídeo propagandístico de Hamás, en el que pedía detener los combates y acusaba el Gobierno israelí de "tener las manos manchadas de sangre".

Alon Ohel (24)

Fue uno de los cuatro asistentes del festival Nova capturados en el refugio donde mataron a otras 16 personas. La primera prueba de vida llegó después de que liberaran a otros rehenes el pasado febrero. Hamás publicó el pasado 22 de septiembre un vídeo en el que se veía a Alon diciendo que su muerte era "ineludible".

Eitan Mor (25)

Tomado como rehén mientras trabajaba como guardia de seguridad en el festival Nova. Un amigo secuestrado con él fue hallado muerto en Gaza, pero de Mor se recibió una señal de vida durante el alto al fuego de principios este años, según la agencia Jewish Telegraphic.

Matan Zangauker (25)

Secuestrado en su casa junto a su pareja --liberada en noviembre de 2023-- en su casa del kibutz Nir Oz. Su madre fue expulsada del Parlamento de Israel cuando abogaba por su puesta en libertad. El pasado junio, Hamás emitió un comunicado en el que avisaba de que el Ejército israelí sería responsable de su muerte si intentaba liberarlo, después de observar que las tropas habían rodeado el lugar donde estaba detenido.

Los gemelos Gali y Ziv Berman (27)

Capturados en su casa del kibutz Kfar Aza; según las autoridades, están siendo retenidos por separado. La familia recibió una prueba de vida de ambos durante el alto el fuego de principios de año.

Segev Kalfon (27)

Tomado como rehén en el festival de música Nova. Tal y como recoge Jewish Telegraphic, su primera señal de vida llegó el pasado febrero.

Los hermanos Ariel (28) y David Cunio (35)

El primero fue capturado junto a su novia en el kibutz Nir Oz y el segundo en su casa junto a su esposa, sus hijas gemelas, su cuñada y las hijas de esta. Todas ellas fueron liberadas. Jewish Telegraphic los incluye dentro del grupo de rehenes que siguen con vida.

Avinatan Or (32)

Novio de Noa Argamani, que logró ser rescatada en junio de 2024. Or fue uno de los primeros israelíes de los que se difundieron imágenes durante su cautiverio, según Jewish Telegraphic.

Elkana Bohbot (36)

Secuestrado en el festival de música Nova y filmado mientras era golpeado antes de ser llevado a Gaza. En mayo aparecía con vida junto a Yosef-Haim Ohana en un vídeo propagandístico de Hamás, en el que se mostraba muy débil. Pidió a su familia a través de un rehén liberado que mantuvieran el puesto en el mercado donde planea abrir una heladería en cuanto salga.

Maxim Herkin (37)

Capturado también en el Nova. Había regresado de visitar su Ucrania natal una semana antes del 7 de octubre. Nació en la región del Donbás y tiene una hija que vive en Rusia. El pasado mayo apareció en un vídeo de Hamás diciendo que resultó herido cuando tropas israelíes bombardearon el túnel donde estaba detenido.

Eitan Horn (38)

Secuestrado mientras visitaba a su hermano mayor, Iair, en el kibutz de Nir Oz. En un vídeo del grupo islamista se le ve suplicando el fin de la guerra mientras su hermano era llevado para ser liberado este pasado febrero.

Omri Miran (48)

El más mayor de los rehenes que se cree que siguen vivos. Capturado en su coche, frente a su esposa e hijos. La familia recibió pruebas de vida en sendos vídeos publicados por Hamás en abril de 2024 y de 2025, junto a otra señal el pasado febrero. Además, a finales de septiembre las Brigadas Al Qasam, brazo armado de Hamás, pidieron al Ejército israelí que detuviesen su ofensiva la ciudad de Gaza ya que la vida de Omri estaba "en peligro".