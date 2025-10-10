Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Al menos doce personas heridas en Kiev

Al menos doce personas han resultado heridas en Kiev y ocho permanecen hospitalizadas a raíz de un ataque ruso con drones y misiles durante la madrugada del viernes que ha dejado sin electricidad a decenas de miles de familias en la región capitalina de Ucrania.

"Como resultado del ataque enemigo a la capital, doce personas han resultado heridas", ha informado el alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, a través de Telegram. "Ocho de ellas se encuentran hospitalizadas. Cuatro reciben atención ambulatoria", ha añadido.