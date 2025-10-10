Oriente Próximo
El Ejército israelí comienza a replegarse de las áreas urbanas de Gaza
Las tropas han iniciado el repliegue hacia la denominada línea amarilla, siguiendo el acuerdo de alto el fuego en vigor
El Ejército israelí comenzó este viernes a replegarse hacia la denominada línea amarilla, siguiendo el acuerdo de alto el fuego en vigor y abandonando ciudades como la capital y otras zonas urbanas, confirmó EFE en el terreno.
La retirada gradual de las tropas ha permitido a la población regresar a barrios en la ciudad de Gaza como Tal al Hawa y Sheikh Radwan, pero el desplazamiento del sur al norte del enclave sigue prohibido, con ataques disuasorios de artillería y la vigilancia de drones.
Las tropas sí continúan apostadas en áreas militares como el Corredor de Netzarim, que corta Gaza en dos a la altura del kibutz Beeri hasta el Mediterráneo, el de Filadelfia o el Eje de Morag en el sur.
Esta primera retirada deja bajo control israelí alrededor del 53 % del territorio de la Franja de Gaza, con una superficie de unos 185km². Durante la ofensiva, Israel llegó a controlar -o bien como zona militar o bajo orden de evacuación forzosa- más del 80 % del enclave.
La Defensa Civil gazatí, en un comunicado, instó de nuevo hoy a los palestinos a "no acercarse ni regresar" a las zonas donde había fuerzas israelíes, especialmente las zonas fronterizas de la ciudad de Gaza, "hasta que las autoridades competentes hayan anunciado oficialmente la retirada".
"Incumplir esta advertencia pone en riesgo su vida. Instamos a todos a cumplirla por su seguridad y para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia", añadió el servicio de rescatistas.
- Estos son los itinerarios y el recorrido de la carrera oficial del Vía Crucis Magno de Córdoba
- La lluvia tiene fecha marcada para su visita a Córdoba: este es el día pasado por agua que pone en vilo a los cofrades
- Estos son los cortes de tráfico previstos en el Magno Vía Crucis de Córdoba
- Dónde aparcar para ver el Magno Vía Crucis de Córdoba: el Ayuntamiento reserva dos grandes explanadas para estacionar
- El Belén de Chocolate de Rute abre este domingo: horarios, fechas y precios para visitarlo
- Los técnicos advierten de «un proceso largo y costoso» hasta que los servicios lleguen a las parcelas de Córdoba
- Fomento iniciará la obra de la ronda Norte por la glorieta del Hipercor mientras amplía las excavaciones en la Arruzafilla
- La Junta opta por elevar la cota de la ronda Norte, soterrar los restos y mantener el trazado original