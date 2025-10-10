Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Minuto a minuto

Guerra en Oriente Próximo, en directo | El acuerdo de paz entre Israel y Hamás entra en vigor tras aprobarlo el Gobierno de Netanyahu

La organización islamista confirmó su aval tras haber recibido garantías por parte de los mediadores del conflicto de que la "guerra ha terminado por completo" en Gaza

Así fue la llamada entre Trump y las familias de los rehenes israelíes: "Volverán el lunes"

Así fue la llamada entre Trump y las familias de los rehenes israelíes: "Volverán el lunes"

Lucía Feijoo Viera

O. González / R. Gargoi / D. Campayo

Israel y el grupo islamista Hamás ha confirmado su aval a la fase inicial del acuerdo de paz para Gaza, el primer paso en el plan dibujado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que consiste en liberar a todos los rehenes israelíes, un alto el fuego y la retirada parcial del ejércitro hebreo de la Franja. La comunidad internacional se mantiene expectante ante la posibilidad de avanzar hacia una paz duradera en Oriente Próximo.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La lluvia tiene fecha marcada para su visita a Córdoba: este es el día pasado por agua que pone en vilo a los cofrades
  2. Estos son los itinerarios y el recorrido de la carrera oficial del Vía Crucis Magno de Córdoba
  3. El Ayuntamiento de Palma del Río dice que lo desprendido de la muralla es de la época de la guerra civil
  4. Macrooperación contra el narcotráfico en Bujalance con nueve detenidos en los cuatro registros practicados
  5. La reapertura del edificio de los antiguos juzgados de Córdoba anima comercios y bares: 'Ya se ven caras nuevas
  6. Vía Crucis Magno de Córdoba: listado de hermandades participantes y orden en la carrera oficial
  7. Estos son los cortes de tráfico previstos en el Magno Vía Crucis de Córdoba
  8. Urbanismo estudia la dotación de servicios en otras seis parcelaciones de Córdoba

Trump, sobre el Nobel de la Paz que recibió Obama en 2009: "No hizo absolutamente nada, solo destruyó nuestro país"

Trump, sobre el Nobel de la Paz que recibió Obama en 2009: "No hizo absolutamente nada, solo destruyó nuestro país"

El Congreso de Perú destituye a la presidenta Dina Boluarte

El Congreso de Perú destituye a la presidenta Dina Boluarte

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Trump y las siete guerras que asegura haber resuelto para ganar el Premio Nobel de la Paz

Trump y las siete guerras que asegura haber resuelto para ganar el Premio Nobel de la Paz

El tiempo en Priego de Córdoba: esta es la previsión meteorológica de hoy, viernes 10 de octubre

El tiempo en Priego de Córdoba: esta es la previsión meteorológica de hoy, viernes 10 de octubre

El tiempo en Lucena: esta es la previsión meteorológica de hoy, viernes 10 de octubre

El tiempo en Lucena: esta es la previsión meteorológica de hoy, viernes 10 de octubre

El tiempo en Cabra: esta es la previsión meteorológica de hoy, viernes 10 de octubre

El tiempo en Cabra: esta es la previsión meteorológica de hoy, viernes 10 de octubre

El tiempo en Villanueva de Córdoba: esta es la previsión meteorológica de hoy, viernes 10 de octubre

El tiempo en Villanueva de Córdoba: esta es la previsión meteorológica de hoy, viernes 10 de octubre
Tracking Pixel Contents