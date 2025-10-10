Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Congreso de Perú destituye a la presidenta Dina Boluarte

El Legislativo peruano aprueba cuatro mociones de vacancia para declarar su "permanente incapacidad moral" para enfrentar la creciente inseguridad ciudadana y el auge del crimen organizado

Fotografía de archivo de la presidenta de Perú, Dina Boluarte.

Fotografía de archivo de la presidenta de Perú, Dina Boluarte. / John Reyes / EFE

EFE

Lima

El Congreso de Perú destituyó en la noche de este jueves de manera exprés a la presidenta, Dina Boluarte, tras aglutinar cuatro mociones de vacancia (destitución) para declarar su "permanente incapacidad moral" para enfrentar la creciente inseguridad ciudadana y el auge del crimen organizado, cuando faltan escasos seis meses para las elecciones generales de 2026.

El Legislativo peruano aprobó las cuatro mociones para sacar a Boluarte del poder con 122 votos a favor de un total de 130, una cifra muy superior a los 87 que se requerían para que la iniciativa fuese exitosa, en una sesión donde la mandataria no se presentó ante el hemiciclo para ejercer su defensa.

20/09/2025 September 20, 2025, Lima, Lima, Peru: ''Dina Murderer, Get out!'' can be read on a banner when hundreds march in Lima streets protesting against the government of Dina Boluarte, the Congress and the Judiciary. A series of recent events, such as the enactment of unpopular laws, clashes between state powers and the nation's prosecutor's office, corruption, the rising of organized crime, and amnesty for those who have committed crimes against humanity, have led people to take to the streets to protest. POLITICA Europa Press/Contacto/Carlos Garcia Granthon

«¡Asesina Dina, vete!» se lee en una pancarta mientras cientos de personas marchan por las calles de Lima para protestar contra el Gobierno de Dina Boluarte, el Congreso y el Poder Judicial. / Europa Press/Contacto/Carlos Gar / Europa Press

La primera presidenta mujer de Perú terminó así un mandato de dos años y diez meses desde que a finales de 2022 asumiese la Presidencia para suceder al izquierdista Pedro Castillo (2021-2022), del que era su vicepresidenta, y se mantuviese en el poder gracias al respaldo de un grupo de fuerzas de derecha que controlan el Congreso y que ahora promovieron y apoyaron su salida.

