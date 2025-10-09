Trump dice que "quizás" habría que expulsar a España de la OTAN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha puesto este jueves a España de nuevo en su diana por el gasto en Defensa del gobierno de Pedro Sánchez, que el mandatario estadounidense considera insuficiente para sus reclamaciones de que todos los miembros de la OTAN destinen a Defensa el 5% de su presupuesto. Tras varios choques desde que regresó a la presidencia, esta vez, el republicano ha llegado a sugerir que “quizá” habría que expulsar a España de la Alianza Atlántica.

Trump hablaba ante los periodistas en el Despacho Oval, donde ha recibido al presidente de Finlandia, Alexander Stubb. En un momento de las declaraciones ha recordado su solicitud a todos los miembros de la OTAN de elevar hasta el 5% su gasto en Defensa, en lugar del 2% que reclamaba anteriormente.

“La mayoría de la gente pensó que no iba a pasar y pasó prácticamente de forma unánime”, ha proseguido, antes de afirmar que hubo “un rezagado” y señalar a España.

“Tienen que llamarles y descubrir por qué son rezagados”, ha proseguido, “Les va bien, ¿saben? Quizá por las cosas que hemos hecho, les va bien. No tienen excusa para no hacer esto (el 5%). Pero está bien. Quizá deban expulsarlos de la OTAN, francamente”, ha añadido entonces hablando, supuestamente, a Finlandia (aunque EEUU es parte de la Alianza).

La tensión del mandatario de Washington con España había escalado antes de la última cumbre en junio de la OTAN, a la que Sánchez llegó planteando un pulso diplomático por el porcentaje del PIB destinado a Defensa. El líder socialista anunció por sorpresa y de forma solemne en una declaración institucional que había acordado con la OTAN la exención del cumplimiento de la senda de gasto de hasta el 5% del PIB: 3,5% en capacidades militares y 1,5% en otras de seguridad,.

Aquel pulso irritó profundamente a Trump, que llamó a España "problema" y que tras la cumbre incluso llegó a amenazar con castigos comerciales. sugiriendo que podría tener que "pagar el doble", en aparente referencia a aranceles. Aquella amenaza no llegó a materializarse.

Incluso cuando en agosto España superó por primera vez el 2%, en Washington se siguió viendo la aportación como insuficiente y entonces un portavoz del Departamento de Estado recordó que ese listón ya no era suficiente y que no llegar al 5% marcado por Trump tendría "graves consecuencias".

Este jueves en sus declaraciones en el Despacho Oval Trump no ha hecho amenazas directas a Madrid.

El Gobierno reacciona con "máxima tranquilidad"

Conocida la declaración de Trump, en el Ejecutivo de Pedro Sánchez han reaccionado con la "máxima tranquilidad". Fuentes de Moncloa trasladan a EL PERIÓDICO que "España es un miembro de pleno derecho y comprometido con la OTAN". Es más, añaden, se trata de un país que "cumple con sus objetivos de capacidad tanto como EEUU".

Estas declaraciones de Trump hay que contextualizarlas en el enfrentamiento político durante la pasada Cumbre de la OTAN en la que el presidente de Estados Unidos insistió en la necesidad de que todos los estados alcanzasen el objetivo de elevar al 5% del PIB el gasto en defensa. Mientras Pedro Sánchez hizo peligrar la posición aliada hasta que, al final, logró una garantía de "flexibilidad" y una solución que pasaba por mantener con carácter general el objetivo del 5%, pero interpretado de forma que España se considera que cumple siempre que cumpla con los Objetivos de Capacidades militares que fija la propia OTAN.