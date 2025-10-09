Estados Unidos confirma el auxilio financiero a Argentina en su peor momento económico

Estados Unidos decidió apostar fuerte para evitar el hundimiento económico de Javier Milei. La Administración de Donald Trump intervino directamente en el mercado de cambios argentino comprando pesos, la moneda nacional, con el propósito de evitar una escalada del precio de la divisa. Pero a la vez, y después de días de herméticas negociaciones bilaterales, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, confirmó el acuerdo de una asistencia financiera de 20.000 millones de dólares al Banco Central argentino (BCRA) a los efectos de despejar la incertidumbre en los días que faltan para las elecciones legislativas del 26 de octubre en el país sudamericano. Washington considera crucial la victoria de la ultraderecha. Las encuestas no son favorables para el oficialismo por una sucesión de escándalos políticos y problemas económicos. El anuncio hecho por Bessent, después de varias reuniones con el titular de Economía, Luis Caputo, buscó deliberadamente fortalecer al Gobierno de cara a la contienda.

"El Tesoro de Estados Unidos está preparado, de inmediato, para tomar las medidas excepcionales que sean necesarias para estabilizar los mercados", explicó Bessent a través de X. El mensaje reconoce el estado de gravedad que enfrenta el principal socio en la región de la Casa Blanca. " Argentina enfrenta un momento de grave iliquidez". No obstante, añadió el funcionario, la "comunidad internacional, incluyendo el Fondo Monetario Internacional (FMI) ", apoyan "unánimemente" a Milei y "su prudente estrategia fiscal". Sin embargo, "solo Estados Unidos puede actuar con rapidez. Y actuaremos".

El cuadro recesivo, la caída del consumo, el aumento del paro, constituyen el condimento de un enojo social que ya se expresó en las urnas el pasado 7 de septiembre en Buenos Aires, la principal provincia de este país, donde se encuentra el 40% del padrón nacional. Allí, La Libertad avanza perdió por 14 puntos frente al peronismo. Las dificultades para contener el precio del dólar y el peligro de un nuevo ciclo inflacionario obligaron al BCRA a vender lo último que le quedaba de sus reservas internacionales. Caputo viajó a Washington a pedir desesperadamente ayuda. El resultado complació a Milei. "¡Lejos, el mejor ministro de economía de toda la historia argentina...! ¡Viva la libertad carajo! ", escribió en X.

Bessent y Caputo negociaron a lo largo de varios días. Se desconocen por el momentos las condiciones que ha puesto Washington para el auxilio. El secretario del Tesoro mencionó apenas que conversaron sobre "los cambios estructurales ya en marcha que generarán importantes exportaciones en dólares y reservas de divisas" . En un sugerente párrafo de su posteo en X, Bessent remarcó: "Le recalqué a Caputo el liderazgo económico de Donald Trump y que Estados Unidos Primero (American First) está comprometido a fortalecer a nuestros aliados que dan la bienvenida al comercio justo y la inversión estadounidense". El éxito de la agenda de reformas de la Argentina es "de importancia sistémica" y contribuirá a "consolidar un hemisferio occidental próspero" de "interés estratégico de Estados Unidos".

Visita a Washington

Trump recibirá a Milei en el Salón Oval el 14 de octubre. El Gobierno confía en que el viaje mejorará las posibilidades electorales del oficialismo. Previamente, la directora FMI, Kristalina Georgieva, pidió el apoyo político de la oposición al programa económico de Milei para que tenga un éxito duradero. Georgieva llamó sin ambigüedades a respaldar en las urnas al partido de Gobierno. Argentina es el principal deudor en el mundo del FMI. El 63% de sus créditos han sido destinados al país sudamericano. Los casi 60.000 millones de dólares de deuda fueron contraídos en las dos presidencias de Trump. Los primeros 45.000 durante la gestión de Mauricio Macri.