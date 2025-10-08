Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Minuto a minuto

Guerra en Oriente Próximo, en directo | Israel detiene a ocho españoles a bordo de la nueva flotilla

Nueve embarcaciones de la Flotilla de la Libertad-Thousand Madleens han sido interceptadas por el Ejército de Israel antes de llegar a Gaza

La Flotilla de la Libertad denuncia la intercepción de varios de sus barcos rumbo a Gaza.

La Flotilla de la Libertad denuncia la intercepción de varios de sus barcos rumbo a Gaza. / EFE

O. González / R. Gargoi / D. Campayo

Israel y el grupo islamista Hamás acarician un acuerdo de paz y se acercan a dar el primer paso en el plan dibujado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que consiste en liberar a todos los rehenes israelíes si el Gobierno de Benjamín Netanyahu cesa el bombardeo sobre la Franja de Gaza, mientras la comunidad internacional llama a aprovechar esta oportunidad. Después de que Hamás declarara estar dispuesto a devolver a Israel todas las personas, vivas y muertas, que mantenía bajo su poder y a negociar los detalles del resto de la hoja de ruta, el Gobierno de Netanyahu aseguró estarse preparando para implementar "inmediatamente" la primera fase del acuerdo.

El conflicto en Oriente Próximo continúa. Sigue aquí la última hora, en directo.

Actualizar
Ver más

TEMAS

  1. Los parcelistas celebran la llegada de servicios: «Llevamos toda una vida esperando»
  2. El Ayuntamiento de Córdoba tendrá que indeminzar a la empresa de la grúa con 304.344 euros
  3. El Ayuntamiento de Córdoba inicia una campaña para no dar de comer a las palomas y anuncia sanciones
  4. Estos son los itinerarios y el recorrido de la carrera oficial del Vía Crucis Magno de Córdoba
  5. Ouigo lanza una promoción de billetes desde 9 euros para viajar de Córdoba a Madrid, Sevilla y Málaga
  6. Talavante, Ortega, Aguado y el cordobés Manuel Román, en un festival en Montoro
  7. La lluvia oculta sus cartas y amenaza con apuntarse al Magno Vía Crucis de Córdoba: esto es lo que prevé la Aemet
  8. Varias iglesias de la capital acogen ya a imágenes de la provincia que participarán en el Magno Vía Crucis

El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de octubre

El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de octubre

El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de octubre

El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de octubre

Marta Ortega y el magnesio: hidratación para un estilo de vida activo

Marta Ortega y el magnesio: hidratación para un estilo de vida activo

Macrooperación contra el narcotráfico en Bujalance con más de 60 agentes y el registro de varias viviendas desde la madrugada

Macrooperación contra el narcotráfico en Bujalance con más de 60 agentes y el registro de varias viviendas desde la madrugada

Copreca exhibe músculo cooperativo

Copreca exhibe músculo cooperativo

Directo | Sánchez y Feijóo se ven las caras en el Congreso tras el informe de la UCO por los sobres de Ábalos

Directo | Sánchez y Feijóo se ven las caras en el Congreso tras el informe de la UCO por los sobres de Ábalos

Israel asalta los barcos de una nueva flotilla a Gaza y detiene a seis españoles

Israel asalta los barcos de una nueva flotilla a Gaza y detiene a seis españoles

La lluvia tiene fecha marcada para su visita a Córdoba: este es el día pasado por agua que pone en vilo a los cofrades

La lluvia tiene fecha marcada para su visita a Córdoba: este es el día pasado por agua que pone en vilo a los cofrades
Tracking Pixel Contents