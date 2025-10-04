Guerra en Oriente Próximo, en directo | Israel y Hamás acarician un acuerdo de paz diseñado por Trump

Israel y el grupo islamista Hamás acarician un acuerdo de paz y se acercan a dar el primer paso en el plan dibujado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que consiste en liberar a todos los rehenes israelíes si el Gobierno de Benjamín Netanyahu cesa el bombardeo sobre la Franja de Gaza, mientras la comunidad internacional llama a aprovechar esta oportunidad. Después de que Hamás declarara estar dispuesto a devolver a Israel todas las personas, vivas y muertas, que mantenía bajo su poder y a negociar los detalles del resto de la hoja de ruta, el Gobierno de Netanyahu aseguró estarse preparando para implementar "inmediatamente" la primera fase del acuerdo.

Continúan los ataques Los ataques israelíes continuaron la madrugada de este domingo en la Franja de Gaza después del anuncio de Hamás de que está abierto a negociar el plan de paz de Donald Trump, y dejaron al menos nueve muertos, entre ellos tres niños, en diferentes zonas del enclave palestino, informaron fuentes médicas. Según el hospital Nasser, dos niños fueron asesinados y varias personas resultaron heridas en un ataque con dron contra una tienda de campaña de desplazados en Al Mawasi (Jan Yunis), una zona costera del sur de Gaza que acoge a miles de personas refugiadas de los ataques israelíes.

Reacción internacional El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y los ministerios de Exteriores de Qatar y Egipto --países mediadores en el conflicto de Gaza-- han celebrado al unísono la respuesta del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) al plan propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el que la milicia ha afirmado estar dispuesta a liberar a todos los rehenes israelíes. "La respuesta de Hamás al plan para el establecimiento de un alto el fuego en Gaza constituye un paso constructivo y significativo", ha manifestado el presidente turco, "hacia el logro de una paz duradera".

El Ejército israelí El jefe del Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir, ordenó en la madrugada de este sábado "avanzar en la preparación para la implementación de la primera fase del plan Trump para la liberación de los rehenes". En un comunicado, el Ejército informó de que Zamir convocó una "evaluación especial" de la situación, después de que el grupo islamista Hamás declarara su disposición de liberar a los rehenes bajo las premisas del plan diseñado por Donald Trump, pero pidiendo negociar antes los detalles del acuerdo de paz.

Trump ve a Hamás “listo para una paz duradera" El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado la bienvenida al comunicado de Hamás aceptando su plan de paz de 20 puntos y pidiendo negociar. En un mensaje en Truth Social, el mandatario estadounidense se ha mostrado convencido de que el grupo está "listo para una paz duradera" y ha escrito que “Israel debe detener de inmediato el bombardeo de Gaza". Esta ha sido la reacción desde la Casa Blanca.

Cientos de personas marchan por el barrio de Lavapiés (Madrid) por Gaza: "Ni un respiro al sionismo" Cientos de personas han recorrido durante la noche de este viernes las calles del barrio madrileño de Lavapiés para celebrar una reclama nocturna en favor de Gaza con el objetivo de no dar "ni un respiro al genocidio" ni al "sionismo". Los manifestantes han ido acercándose a la plaza de Lavapiés a las 21.00 horas acompañados por banderas palestinas y kufiyas, para después comenzar su marcha por calle de Argumosa, tras encender un fumígeno ante la entrada de una famosa cadena de supermercados, acusados por los manifestantes de "complicidad" y "apoyo al genocidio contra Palestina".

La Flotilla Sumud denuncia la falta de asistencia legal para sus miembros detenidos en Israel La Global Sumud Flotilla, que pretendía alcanzar las costas de Gaza y cuyos barcos fueron interceptados por Israel, denunció este viernes la falta de asistencia legal de varios de los procesados tras una detención que consideran "ilegal". Los organizadores informaron en un comunicado que "en las últimas 24 horas abogados (la ONG israelí) Adalah se reunieron con 331 participantes de la Flotilla Global Sumud en el puerto de Ashdod, donde enfrentan audiencias ante las autoridades de inmigración israelíes".

Starmer insta a los manifestantes propalestinos a "respetar el dolor de los judíos británicos" El primer ministro británico, Keir Starmer, pidió este viernes a los manifestantes propalestinos que "respeten el dolor de los judíos británicos" tras el atentado sucedido la víspera en una sinagoga de Mánchester y de cara a las protestas a favor de Palestina previstas este fin de semana en el país. En un artículo en el semanario británico-judío 'The Jewish Chronicle', el 'premier' del Reino Unido dijo que las protestas planeadas en los próximos días, de cara al segundo aniversario de los atentados de Hamás del 7 de octubre en Israel, y a la sombra del reciente atentado de Mánchester, "causarán angustia".