Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Rusia acusa a Europa de estar saboteando los planes de paz de Trump para Ucrania

El Kremlin ha acusado a Europa de estar buscando el fracaso de los planes de paz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para Ucrania. "Ha caído en una histeria militarista y antirrusa", ha dicho el portavoz, Dimitri Peskov.

"Esta postura obstaculiza gravemente una solución pacífica para Ucrania", ha afirmado Peskov este jueves ante el diario 'Izvestia', desde donde ha acusado a los europeos de "incitar al régimen de Kiev a mantenerse inflexible" ante el diálogo e insistir incluso en la posibilidad de un enfrentamiento directo con Rusia.