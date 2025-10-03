Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guerra en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la Flotilla rumbo a Gaza

Israel da por terminada la operación de intercepción de las embarcaciones de la misión humanitaria

O. González / R. Gargoi / D. Campayo

El Ministerio de Exteriores israelí dio por terminada este jueves la operación de intercepción de la Global Sumud Flotilla hacia Gaza, de la que queda un último barco todavía navegando, después de que Israel asaltara las casi 50 embarcaciones que formaban parte de esta iniciativa en una operación que comenzó durante la tarde del miércoles. Los organizadores de la flotilla denunciaron "la falta de información" sobre el paradero de 443 participantes de la misión humanitaria.

Mientras, el conflicto en Oriente Próximo continúa. Sigue aquí la última hora, en directo.

El avistamiento de drones obligó a cerrar temporalmente el aeropuerto de Múnich

Los 473 detenidos de la Flotilla Sumud son trasladados a una prisión del sur de Israel

Jane Goodall, la mujer que dialogó con los chimpancés y desafió los límites de la ciencia

El tiempo en Villaviciosa de Córdoba: esta es la previsión meteorológica de hoy, viernes 3 de octubre

El tiempo en Villanueva de Córdoba: esta es la previsión meteorológica de hoy, viernes 3 de octubre

Dónde ver el GP de Indonesia de MotoGP 2025

Análisis del circuito de Mandalika: curiosidades

Análisis del circuito de Marina Bay: curiosidades

