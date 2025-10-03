Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guerra en Oriente Próximo

Los 473 detenidos de la Flotilla Sumud son trasladados a una prisión del sur de Israel

Buques de la Flotilla Global Sumud llegando al puerto de Ashdod.

Buques de la Flotilla Global Sumud llegando al puerto de Ashdod. / EFE

EFE

Ashdod (Israel)

Un total de 473 tripulantes de la Global Sumud Flotilla detenidos por las autoridades israelíes por navegar hacia Gaza para romper el bloqueo fueron trasladados a la prisión de Saharonim, en el desierto del Neguev, sur de Israel.

Según informó este viernes a EFE Loubna Yuma, abogada de Adalah, el equipo jurídico de la Flotilla, ese es el número de pasajeros de los barcos interceptados por Israel conducidos a la prisión, desde donde previsiblemente serán deportados a sus países.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El Ayuntamiento de Córdoba pide también cinco años de cárcel para un técnico municipal y 14 de inhabilitación para la excoordinadora de Infraestructuras
  2. La Junta de Andalucía cede este miércoles a Córdoba el solar de la Biblioteca anexo al Campo Santo de los Mártires
  3. «Con nosotros, lo único que pueden hacer los trabajadores es mejorar»
  4. Comienza el traslado de la Delegación del Gobierno de la Junta al edificio de los antiguos juzgados, que abrirá el lunes
  5. Un jardín recuperado para el casco histórico: las claves de la zona verde prevista en Campo Santo de los Mártires
  6. Canal Sur hará el mayor despliegue de su historia en Córdoba con la cobertura del Vía Crucis Magno
  7. Agenda de conciertos en Córdoba este octubre: fechas, artistas, festivales y entradas
  8. La Feria del Jamón de Villanueva de Córdoba alcanza su 25 aniversario y cambia su estructura para ganar comodidad y vistosidad

El avistamiento de drones obligó a cerrar temporalmente el aeropuerto de Múnich

El avistamiento de drones obligó a cerrar temporalmente el aeropuerto de Múnich

Los 473 detenidos de la Flotilla Sumud son trasladados a una prisión del sur de Israel

Los 473 detenidos de la Flotilla Sumud son trasladados a una prisión del sur de Israel

Jane Goodall, la mujer que dialogó con los chimpancés y desafió los límites de la ciencia

Jane Goodall, la mujer que dialogó con los chimpancés y desafió los límites de la ciencia

El tiempo en Villaviciosa de Córdoba: esta es la previsión meteorológica de hoy, viernes 3 de octubre

El tiempo en Villaviciosa de Córdoba: esta es la previsión meteorológica de hoy, viernes 3 de octubre

El tiempo en Villanueva de Córdoba: esta es la previsión meteorológica de hoy, viernes 3 de octubre

El tiempo en Villanueva de Córdoba: esta es la previsión meteorológica de hoy, viernes 3 de octubre

Dónde ver el GP de Indonesia de MotoGP 2025

Dónde ver el GP de Indonesia de MotoGP 2025

Análisis del circuito de Mandalika: curiosidades

Análisis del circuito de Mandalika: curiosidades

Análisis del circuito de Marina Bay: curiosidades

Tracking Pixel Contents