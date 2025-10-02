Al menos cuatro heridos tras un atropello y un apuñalamiento en el exterior de una sinagoga en Mánchester

Al menos cuatro personas han resultado heridas este jueves en un ataque en el exterior de una sinagoga en Mánchester. La policía ha sido informada a las 9:31 horas (las 10:31 hora peninsular española) del incidente, llevado a cabo presuntamente por un hombre que habría embestido a los transeúntes con un vehículo y apuñalado posteriormente a al menos una persona en la sinagoga de la congregación hebrea de Heaton Park, al norte de la ciudad, donde se estaban llevando a cabo las celebraciones por el Yom Kippur, la festividad más sagrada del calendario judío.

La policía ha disparado contra el agresor, aunque todavía se desconoce cuál es su estado de salud. “Los agentes armados de la Policía de Gran Mánchester dispararon a las 9:38 de la mañana. Un hombre ha resultado herido, se cree que es el agresor. Los paramédicos llegaron al lugar a las 9:41 y están atendiendo a cuatro personas que han resultado heridas por el atropello y por puñaladas”, ha informado el cuerpo policial a través de un comunicado. Las autoridades han activado la operación PLATO, lo cual significa que el incidente se está tratando como un posible ataque terrorista.

El alcalde de Mánchester, Andy Burnham, ha pedido a la población que se aleje lo máximo posible de la zona, a la que se han desplazado rápidamente múltiples vehículos de la policía y de los servicios de emergencia. “Es un incidente grave, pero al mismo tiempo puedo asegurar a la gente que el peligro inmediato parece haber acabado. La policía de Mánchester ha lidiado con este asunto rápidamente y ha recibido un apoyo increíble por parte de la población”, ha asegurado Burnham a la BBC.

El primer ministro, Keir Starmer, ha adelantado su regreso al Reino Unido desde Dinamarca, donde estaba asistiendo a la cumbre de la Comunidad Política Europea, para presidir una reunión de emergencia con el comité COBRA, activado en situaciones de máxima emergencia. “Estoy consternado por el ataque perpetrado en una sinagoga de Crumpsall. El hecho de que haya tenido lugar en Yom Kippur, el día más sagrado del calendario judío, lo hace aún más horrible. Mis pensamientos están con los seres queridos de todos los afectados, y mi agradecimiento a los servicios de emergencia y a todos los equipos de primera intervención”, ha asegurado a través de sus redes sociales.