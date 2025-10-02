Guerra en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la Flotilla rumbo a Gaza

La Global Flotilla Sumud, diezmada por las interceptaciones de varios de sus barcos por parte de Israel, sigue su travesía para llevar ayuda humanitaria a Gaza mientras Gobiernos alrededor del mundo siguen de cerca la misión y varias ciudades convocan protestas contra la intervención israelí. Mientras, el conflicto en Oriente Próximo continúa.

Sigue aquí la última hora del conflicto, en directo.

Desde Malasia El Gobierno de Malasia urgió este jueves a la "inmediata liberación" de los ciudadanos malasios detenidos por Israel durante la intercepción de varios barcos de la Flotilla Global Sumud, que viaja hacia Gaza con ayuda humanitaria. "¡Urjo a que todos los malasios y activistas internacionales y voluntarios sean liberados inmediatamente! Es una misión humanitaria con civiles desarmados que llevan ayuda vital para Gaza", dijo en X el primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim.

En aguas internacionales Desde que empezaron las retenciones de la Flotilla el miércoles a unas 80 millas náuticas de Gaza, todavía en aguas internacionales, la organización denunció que el Ejército israelí embistió una de sus embarcaciones y que atacó a otras con cañones de agua. Los buques interceptados son el Alma, el Adara, el Sirius, el Aurora, el Dir yassine, el Grande Blu, el Hio, el Huga, el Morgana, el Otaria, el Seulle, el Spectre y el Yulara, a bordo de los cuales viajaban unas 200 personas cuyo paradero y estado, según la iniciativa, es desconocido.

30 españoles La Flotilla Sumud, que transporta ayuda humanitaria a Gaza, ha confirmado esta madrugada que entre los voluntarios a bordo de las 13 embarcaciones interceptadas por Israel se encuentran 30 personas españolas. En un vídeo difundido en las redes sociales de la organización, un portavoz ha detallado que, además, viajan en estas embarcaciones 22 personas italianas, 21 turcas, 12 de Malasia, 11 de Túnez, 11 de Brasil y diez de Francia.

Hamás dice que la intercepción israelí de la flotilla constituye un acto "de piratería y terrorismo marítimo" El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha condenado este miércoles la intercepción por parte del Ejército de Israel de la Global Sumud Flotilla cuando estaba aproximándose a la Franja de Gaza para entregar ayuda humanitaria y ha manifestado que constituye un acto de "piratería". "La intercepción por parte de la Armada israelí de los barcos de la flotilla en aguas internacionales y la detención de activistas y periodistas que los acompañan constituyen un ataque traicionero, un delito de piratería y terrorismo marítimo contra civiles", reza un comunicado recogido por el diario 'Filastín', vinculado al grupo.

Miles de personas protestan en Roma y otras ciudades por la interceptación de la Flotilla Miles de personas se han manifestado esta noche de miércoles en Roma y en otras ciudades de Italia para protestar contra la interceptación de la Global Sumud Flotilla que pretendía llevar ayuda humanitaria a Gaza por parte de Israel. En el centro de la capital italiana la manifestación congregó a unas 10.000 personas, según recogen los medios locales.

Tres portugueses que iban en un barco de la flotilla han sido detenidos por Israel Tres portugueses que iban en un barco de la Global Sumud Flotilla con rumbo a Gaza fueron detenidos este miércoles por Israel. Una de ellos es la líder del partido Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, y otra es la actriz Sofia Aparício, afirmó la hermana de la política, Joana Mortágua, en Instagram, donde explicó que el barco donde iban a bordo, el Adara, fue interceptado y ellas fueron arrestadas, tras lo que se perdió el contacto con ellas.