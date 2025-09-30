Sánchez y Feijóo dan la bienvenida al plan de Trump para Gaza como una vía para frenar la matanza

Tanto el presidente del Gobierno como el jefe de la oposición en España ven con buenos ojos la propuesta de paz presentada por Estados Unidos para Gaza. Pedro Sánchez y Alberto Núñez han seguido la estela de otros líderes europeos y dan la bienvenida a un plan del que tan solo se conocen 20 puntos muy genéricos, entre otros, la rendición y entrega de rehenes de Hamás, la promesa a cambio de una retirada gradual del ejército israelí y la reconstrucción de la Franja bajo el mandato de una suerte de protectorado internacional liderado por Donald Trump y por políticos como Tony Blair.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que "España da la bienvenida a la propuesta" impulsada por Estados Unidos para "poner punto final a tanto sufrimiento". "Es la hora de que cese la violencia, se produzca la inmediata liberación de todos los rehenes y se dé acceso a la ayuda humanitaria para la población civil", ha dicho en un mensaje en la red social X. "La solución de dos Estados, Israel y Palestina, conviviendo uno junto a otro en paz y seguridad, es la única posible".

Archivo - Imagen de una calle de la ciudad de Gaza tras el bombardeo israelí del Banco de Palestina / Europa Press/Contacto/Omar Ashtawy

Por su parte, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado la propuesta del presidente republicano como "una vía realista". "Liberación de rehenes y presos, alto el fuego, retirada progresiva de Israel, ayuda humanitaria y reconstrucción", asegura en otro mensaje en X. "Sin Hamás, sin anexiones, con apoyo de los países árabes y un gobierno tecnocrático palestino. Un futuro en paz es posible".

En un comunicado, el Ministerio de Exteriores ha subrayado las esperanzas que genera el plan de una salida negociada, un alto el fuego permanente, la liberación de todos los rehenes y la entrada masiva de ayuda humanitaria para detener la hambruna en Gaza. "El Gobierno reitera su apoyo a los esfuerzos para lograr una paz duradera en Oriente Medio, sobre la base de la implementación de la solución de los dos Estados", se lee en el texto del departamento dirigido por José Manuel Albares. "un sufrimiento que ya ha durado demasiado".

"Junta de la Paz" para Gaza

El presidente de Estados Unidos ha presentado este lunes formalmente en rueda de prensa desde la Casa Blanca junto al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, un plan para poner fin al conflicto en la Franja de Gaza que incluye la formación de un órgano de gobierno provisional denominado "Junta de la Paz" que presidirá el propio Trump y en la que también participará el ex primer ministro británico, Tony Blair. Esa Junta gestionará la administración gazatí sin presencia del partido islamista Hamás.

El horizonte final de la propuesta es que "cuando se cumplan las condiciones haya una vía creíble para la autodeterminación palestina y que tenga su propio Estado, que reconocemos como aspiración del pueblo palestino". "Israel no ocupará ni se anexionará Gaza", ha asegurado Trump.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha asegurado que no habrá un Estado palestino, sin embargo.

El plan de Trump también prevé que "en un plazo de 72 horas después de que Israel acepte este acuerdo, todos los rehenes, vivos y muertos, serán devueltos" y, inmediatamente después, Israel liberará a 250 presos palestinos condenados a cadena perpetua y a 1.700 gazatíes detenidos después del ataque del 7 de octubre de 2023.