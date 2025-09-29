Trump se muestra "muy confiado" sobre un alto el fuego en Gaza

De las cinco reuniones que han mantenido en persona en la Casa Blanca Donald Trump y Binyamín Netanyahu desde que el republicano volvió a la presidencia de Estados Unidos ninguna ha sido más trascendental ni ha estado rodeada de más incertidumbre que la de este lunes. El encuentro se produce conforme el líder de Washington ha preparado un plan de alto el fuego con 21 puntos que podría ofrecer una salida a la guerra en Gaza pero que también podría enfrentar al líder de Israel con el ala más radical de su gobierno.

El suspense era la nota dominante cuando Netanyahu ha llegado al 1600 de la Avenida Pensilvania para la reunión. Trump le ha recibido en el pórtico y se han estrechado la mano. Y cuando los reporteros han lanzado a gritos a Trump la pregunta de si espera lograr el acuerdo, el mandatario ha repetido un par de veces: "muy confiado".

La tensión se evidencia en las formas. En esta ocasión no se han hecho las clásicas declaraciones ante la prensa en el Despacho Oval al principio de la reunión. Y lo hablado y acordado se conocerá en una rueda de prensa conjunta, organizada para una vez que acaben la reunión privada y un almuerzo de trabajo.

Todo lo que la Casa Blanca ha dicho antes de la reunión ha llegado de boca de la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, que poco antes del encuentro urgía oficialmente a Israel y a Hamás a cerrar un acuerdo de alto el fuego y la liberación de rehenes en la Franja de Gaza. "Nadie sabe mejor que el presidente Trump que se debe alcanzar un buen acuerdo, un acuerdo razonable para ambas partes. Ambos tienen que ceder un poco y podrían levantarse de la mesa un poco descontentos", declaró Leavitt en una entrevista con la cadena Fox News.

Incluso antes de que acabara la reunión han empezado a producirse noticias que apuntan a algunos logros de la presión de EEUU. Según ha adelantado la agencia Reuters, Netanyahu ha hablado desde ee encuentro con el primer ministro de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, para disculparse por el ataque que este mes lanzó contra Hamás en Doha y que Trump había criticado.

Disposición palestina

El plan de Trump ya ha sido aceptado por países árabes y representantes de Hamás, que aunque dijeron el domingo que no habían recibido nuevas propuestas de los mediadores egipcios y cataríes añadieron que estaban dispuesto a considerar cualquier propuesta "de manera positiva y responsable".

Riyad Mansour, embajador ante Naciones Unidas de Palestina, se mostraba también este lunes dispuesto a trabajar con Trump y países árabes para poner fin a la guerra. "No retrasemos ni un minuto más hacer lo que es necesario para que esta paz justa reemplace la insoportable realidad de hoy", ha dicho el diplomático en una reunión del Consejo de Seguridad, donde ha alabado también el rechazo expreso que en los últimos días Trump ha mostrado a la anexión israelí de Cisjordania.

El aislamiento de Israel

Netanyahu llega al encuentro en un contexto marcado por su creciente aislamiento internacional, algo evidenciado la semana pasada en la Asamblea General de Naciones Unidas. La semana se abrió con varias naciones, incluyendo Francia y Alemania, sumándose al reconocimiento del Estado palestino y abogando por resucitar la solución de los dos Estados. Y el viernes Netanyahu ofrecia a una sala medio vacia tras un boicot un discurso desafiante.

A puerta cerrada, no obstante, ha habido otros movimientos. El domingo Netanyahu mantuvo varias reuniones en Nueva York con Steve Witkoff, el enviado especial de Trump, y Jared Kushner, el yerno del presidente y asesor durante su primer mandato.

El plan de EEUU

En el encuentro, ambos líderes tenían previsto abordar sin tapujos los detalles del plan impulsado por Washington que contempla declarar un alto el fuego permanente en Gaza, liberar a los rehenes de Hamás, excarcelar a prisioneros palestinos en Israel, retirar al Ejército israelí de la Franja y definir la futura gobernanza del enclave.

Tanto Israel como Estados Unidos coinciden en que Hamás no debe tener ningún papel en el Gobierno y la administración de Gaza. El Gobierno de Trump propone en su lugar una autoridad provisional liderada por figuras internacionales, entre ellas el exprimer ministro británico Tony Blair. Asimismo, Trump ha prometido a los líderes árabes que no permitirá la anexión israelí de Cisjordania.