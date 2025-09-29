En Directo
Minuto a minuto
Guerra en Oriente Próximo, en directo: Israel cifra en más de 750.000 los palestinos desplazados desde Ciudad de Gaza
Ascienden a más de 65.900 los palestinos muertos por la ofensiva de Israel en Gaza, según Hamás
O. González / J. L. Escudero / A. Romero / S. Vázquez
El conflicto en Oriente Próximo continúa con la ofensiva de Israel sobre Gaza.
Sigue aquí la última hora del conflicto, en directo.
Un misil desde Yemen
El Ejército israelí ha anunciado en la madrugada de este lunes que ha interceptado un misil lanzado desde territorio yemení, que le ha llevado a activar las alertas en distintas zonas del país. "Tras las alertas activadas hace poco en varias zonas del país, se ha interceptado un misil lanzado desde Yemen", ha indicado en un mensaje difundido en su canal de Telegram, en el que ha notificado que "las alertas se han activado de acuerdo con la política establecida".
Muere un soldado israelí durante un presunto ataque por atropello en Cisjordania
Un soldado israelí de 20 años murió este domingo en un incidente ocurrido en Cisjordania en el que supuestamente un camión palestino intentó atropellar un vehículo militar, ante lo que los soldados abrieron fuego y mataron al presunto atacante, resultando también herido un militar que falleció posteriormente. El Ejército informó de la muerte del joven tras sufrir una herida grave en la cabeza en una carretera de Cisjordania ocupada, cerca del asentamiento israelí de Kedumim. El servicio de emergencias Magem David Adom indicó tras el incidente que había atendido en el lugar a un joven de unos 20 años en estado grave con una herida en la cabeza y el Ejército indicó más tarde que las fuerzas de seguridad israelíes habían matado al "terrorista" que "llevó a cabo un ataque con atropello en el lugar".
Trump insinúa que hay "algo especial" en marcha para alcanzar "la grandeza" en Oriente Próximo
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado este domingo que hay "algo especial" en marcha relacionado con Oriente Próximo, algo inédito. "Tenemos una oportunidad real de grandeza en Oriente Próximo. Todos están dentro para algo especial, algo inédito. ¡¡¡Vamos a conseguirlo!!!", ha publicado Trump en su cuenta en la red social Truth Social, de su propiedad.
Netanyahu asegura que trabaja con Trump en un plan para Gaza que aún no está terminado
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró este domingo que trabaja en un plan de 21 puntos para poner fin a las hostilidades en Gaza junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que aún no está terminado. "Estamos trabajando en ello. Aún no está finalizado, pero estamos trabajando con el equipo del presidente Trump, de hecho, en estos momentos. Y espero que podamos llevarlo a cabo", declaró Netanyahu en una entrevista con la cadena Fox News un día antes de reunirse con el mandatario estadounidense en la Casa Blanca. "Queremos liberar a nuestros rehenes. Queremos acabar con el dominio de Hamás y desarmarlos, desmilitarizar Gaza en el nuevo futuro que se está preparando tanto para Gaza como para los israelíes y para toda la región", añadió el israelí. Trump, que lleva días asegurando que el acuerdo entre Israel y Hamás está "muy cerca", escribió este domingo en su red social, Truth Social, un mensaje apuntando a que estaban trabajando en algo especial para la región.
Israel bombardea supuestos depósitos de armas de Hizbulá en el sur del Líbano
El Ejército israelí confirmó este domingo haber atacado supuestas instalaciones de almacenamiento de armas de la milicia chií Hizbulá en el sur del Líbano. "Las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) atacaron depósitos de armas de Hizbulá en el sur del Líbano, utilizados por la organización terrorista para perpetrar atentados contra Israel", señaló un comunicado militar, que definió estas infraestructuras como "una violación de los acuerdos entre Israel y el Líbano". El texto añadió que las fuerzas israelíes "continuarán operando para eliminar cualquier amenaza contra el Estado de Israel". El Ejército no precisó la ubicación exacta de los objetivos.
Hamás pide a Israel que pare sus bombardeos tras perder el contacto con dos rehenes
Las Brigadas Al Qasam, brazo armado del grupo islamista Hamás, pidió este domingo al Ejército israelí que retroceda en una zona de la ciudad de Gaza y detenga sus bombardeos durante 24 horas para intentar recuperar la comunicación con dos rehenes israelíes allí cautivos. En sendos comunicados, las Brigadas Al Qasam anuncian que se ha interrumpido la comunicación con los rehenes Omri Miran y Matan Angrest debido a los ataques lleva a cabo Israel en los barrios de Sabra y Tal al Hawa de la capital gazatí. "La vida de los dos prisioneros está en peligro", afirma el brazo armado de Hamás.
Ascienden a más de 66.000 los palestinos muertos por la ofensiva de Israel en Gaza, según Hamás
Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por Hamás, han denunciado este domingo la muerte de al menos 77 palestinos a causa de los ataques perpetrados durante el último día por el Ejército de Israel, en el marco de la ofensiva desatada contra el enclave tras los ataques del 7 de octubre de 2023, con lo que la cifra de fallecidos supera ya los 66.000.
Trump propone un gobierno en Gaza sin Hamás y la liberación de los rehenes, según una fuente egipcia
El último plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre Gaza, cuyos detalles completos no han sido anunciados, plantea un Gobierno de transición en la Franja sin presencia de Hamás y bajo supervisión multinacional, así como la liberación de todos los rehenes en manos del grupo islamista palestino, dijo este domingo a EFE una fuente de seguridad egipcia. El informante, que pidió anonimato, indicó que el plan fue entregado a los líderes de países árabes e islámicos que se reunieron el pasado martes con el mandatario estadounidense en los márgenes de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.
Hamás afirma no haber recibido nuevas propuestas de tregua y se dice abierto a negociar
El grupo islamista Hamás afirmó este domingo que no ha recibido nuevas propuestas de los mediadores tras la suspensión de las negociaciones para una posible tregua en Gaza con el fallido intento de asesinato contra sus líderes a principios de este mes en Catar, y añade que está dispuesto a considerar cualquier propuesta "de manera positiva y responsable". Lo dice en un comunicado publicado después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, ofreciera un plan de 21 puntos para poner fin a la guerra en Gaza en un encuentro con representantes de países árabes en Nueva York.
Los hutíes elevan a 11 muertos y 206 heridos las víctimas del bombardeo israelí contra Saná
Al menos 11 personas murieron y 204 resultaron heridas en la oleada de bombardeos realizada el jueves pasado por la aviación militar israelí contra la capital del Yemen, Saná, informó este domingo a EFE el portavoz del ministerio de Salud de los insurgentes yemeníes, Anees al Asbahy. "Según el último recuento, la mañana de este jueves, el número de muertos es de 11 mártires y 206 heridos de diversa consideración", dijo Al Asbahy a EFE, e indicó que entre las víctimas mortales hay cuatro niños y dos mujeres. Los medios hutíes habían informado de dos muertos y 48 heridos tras la oleada de bombardeos efectuada por Israel el jueves pasado contra Saná, y asegurado que los ataques aéreos estuvieron dirigidos contra instalaciones civiles y residenciales.
- El capitán de la Guardia Civil que denunció irregularidades de un exjefe de la UCO declara ante Pedraz que se le investigó al topar con Venezuela
- Rechazado un recurso de la propietaria de los terrenos contra la reforma de la avenida de Trassierra
- La lluvia vuelve a Córdoba por cortesía de Gabrielle: día y horas de los primeros chubascos de otoño
- Una Magna histórica proyecta fe y santería de Lucena en el mapa nacional
- Leiva enciende Córdoba con lleno absoluto en Los Califas
- Segunda llamada de atención de la Inspección de Trabajo al Ayuntamiento de Córdoba por el plan de igualdad
- Los nuevos parques y la recuperación del Jardín del Obispo, los proyectos destacados del presupuesto de Urbanismo para 2026
- Cajasur inicia la venta de su céntrico edificio de Ronda de los Tejares en Córdoba