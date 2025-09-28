EEUU
Tres muertos y ocho heridos en un tiroteo en un bar de Carolina del Norte
Un hombre disparó desde un bote hacia un establecimiento en el distrito costero de Southport
EFE
Tres personas murieron y ocho resultaron heridas cuando un hombre disparó desde un bote hacia un bar en el distrito costero de Southport, en Carolina del Norte, informó la policía.
El hombre, que iba en la embarcación que viajaba por el río Cape Fear, se detuvo brevemente en la American Fish Company y disparó, a eso de las 9:30 de la noche, hora local, tras lo cual continuó su viaje en el bote.
De acuerdo con el comunicado de la policía de Southport, media hora después, la Guardia Costera vio a individuo que coincidía con la descripción del tirador, que cargaba su bote en la rampa pública para embarcaciones y fue arrestado, pero no se ha revelado su nombre.
La policía aseguró de que no se conoce ninguna otra amenaza creíble para el público, mientras que representantes de varias agencias están en el lugar para ayudar con la seguridad.
Otro tiroteo se registró hoy en Michigan, en una iglesia mormona en Grand Blanc, que dejó un muerto y nueve heridos, tras lo cual el tirador, que utilizó un rifle de asalto, fue abatido por dos agentes de policía.
