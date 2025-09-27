Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Mueren al menos 26 gazatíes en bombardeos israelíes desde la madrugada del sábado

Al menos 26 gazatíes murieron este sábado desde la madrugada por bombardeos israelíes, en su mayoría a viviendas familiares en el norte y centro del enclave, confirmaron a EFE fuentes locales. Según el Hospital Al Shifa, seis personas fallecieron en un ataque contra la vivienda de la familia Bakr en el campo de refugiados de Al Shati, al oeste de la ciudad de Gaza, que queda en el norte de la Franja. Defensa Civil gazatí informó de otras cinco víctimas mortales en un bombardeo sobre la casa de la familia Al Shurafa, en el barrio de Rimal de la ciudad de Gaza, donde al menos 13 personas permanecen sepultadas bajo los escombros.