Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

EEUU intercepta varios cazas y bombarderos rusos cerca de las costas del estado de Alaska

Varias personas, este viernes en Kiev durante un homenaje a los militares ucranianos fallecidos en la guerra.

Varias personas, este viernes en Kiev durante un homenaje a los militares ucranianos fallecidos en la guerra. / EFE

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.

