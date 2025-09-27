India
Al menos 38 muertos en una avalancha humana durante un multitudinario acto del actor y político indio Vijay
La Policía ha informado de que había unas 30.000 personas presentes cuando parte del público se abalanzó hacia el vehículo utilizado como estrado
EP
Al menos 38 personas, incluidos diez menores, han muerto y medio centenar han resultado heridas en una avalancha humana registrada este sábado durante un acto del actor y político indio Vijay en Karur, en el estado de Tamil Nadu, en el sur del país.
La Policía ha informado de que había unas 30.000 personas presentes cuando parte del público se abalanzó hacia el vehículo utilizado como estrado y provocó una estampida en medio del acto del político. Entre los fallecidos hay 10 menores, 16 mujeres 12 hombres.
Vijay, perteneciente al partido Federación por la Victoria de Tamilakam (Tamilaga Vettri Kazhagam, TVK), al percatarse del intenso calor que estaba afectando ya a los asistentes, que habían esperado a pesar del retraso de seis horas en el inicio del acto, interrumpió su intervención y comenzó a lanzar botellas de agua a la gente, según uno de los vídeos publicados en redes sociales.
El ministro principal de Tamil Nadu, MK Stalin, ha expresado en su cuenta en X su estupor por lo ocurrido y ha anunciado que se desplazará este mismo sábado a Karur. Además ha ordenado una investigación a cargo del juez Aruna Jagadeesan.
La Policía investiga ya al secretario del partido TVK en el distrito de Karur, Muthiyazhagan, responsable de la organización del acto de Vijay.
También el primer ministro indio, Narendra Modi, ha lamentado lo ocurrido. "Pienso en las familias que han perdido a seres queridos. Les deseo fuerza en este momento difícil. Rezo por una pronta recuperación de los heridos", ha apuntado.
Tras el incidente, Vijay partió hacia el aeropuerto de Trichy y voló hacia Chennai, donde finalmente publicó sus primeras declaraciones en X. "Muy corazón está roto de dolor", ha asegurado.
No es la primera vez que los actos de Vijay generan polémica, ya que este mismo mes provocó un atasco de seis horas durante un traslado en Trichy en un recorrido que habitualmente dura 20 minutos y colapsó la ciudad entera.
