Aalborg
Cierran una hora al tráfico un aeropuerto del norte de Dinamarca tras un supuesto avistamiento de drones
Las autoridades no han determinado todavía quién está detrás, aunque hablan de un "actor profesional" y de "ataque híbrido"
EFE
El aeropuerto danés de Aalborg (norte) permaneció cerrado una hora esta madrugada al tráfico por el posible avistamiento de drones en la zona, un día después de que varios aeródromos e instalaciones militares se vieran afectados por estos vehículos.
El aeródromo de la cuarta ciudad danesa en población estuvo cerrado entre las 23.40 del jueves y las 00.35 del viernes y dos vuelos fueron desviados tras detectar la policía posible actividad de drones, que luego no fue confirmada.
"No hemos podido encontrar nada y no hemos podido verificar la presencia de ningún dron en la zona", dijo Christian Tilsted, portavoz de la policía local, a la agencia Ritzau.
Varios drones fueron avistados un día antes en los aeropuertos de Aalborg, Esbjerg y Sønderborg, así como en la base aérea de Skrydstrup y un cuartel en Holstebro.
Las autoridades no han determinado todavía quién está detrás, aunque hablan de un "actor profesional" y de "ataque híbrido".
Los movimientos de diversos barcos, entre ellos un buque de guerra ruso, forman parte de la investigación, han revelado las autoridades, que no obstante han resaltado que no se ha podido establecer una conexión "directa" con Rusia.
El aeropuerto de Copenhague ya había estado cerrado al tráfico varias horas la pasada semana por un incidente similar.
- El grupo onubense El Jamón adquiere Supermercados Piedra y garantiza sus 800 empleos
- Este es el supermercado más barato de Córdoba: la OCU desvela la lista de las cadenas más económicas
- Supermercados Piedra: un árbol amarillo con 57 años de historia
- El huracán Gabrielle se acerca a España: ¿afectará a Córdoba?
- Revuelo en la avenida de Medina Azahara tras sufrir un ictus el pasajero de un autobús urbano
- La Diputación de Córdoba plantea una nueva entrada al Parque Figueroa dentro del plan de reforma de los Colegios Provinciales
- «Necesitábamos dotar de más músculo a nuestras tiendas»
- Los hogares andaluces podrán ahorrar en la declaración de la renta hasta 100 euros por las cuotas del gimnasio