Violencia en EEUU
Un atacante deja al menos tres heridos por disparos en una oficina de inmigración de EEUU y se suicida
El tiroteo se produjo en un inmueble del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Dallas, en el estado de Texas
EFE
Un tiroteo en la oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas (Texas, EEUU) causó este miércoles al menos tres heridos y al presunto atacante muerto, según informaron autoridades estadounidenses.
"Hubo un tiroteo esta mañana en la Oficina de ICE en Dallas. Los detalles aún están emergiendo, pero podemos confirmar múltiples heridos y víctimas. El tirador murió por una herida de bala autoinfligida", informó en X Kristi Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés).
Todd Lyons, director interino del ICE, comentó a CNN que "la información preliminar indica que se trata de un posible francotirador" con "tres personas heridas en este momento", que fueron trasladadas al hospital, y cuyas identidades y estado de salud no han sido divulgados hasta el momento.
Las víctimas pueden ser civiles, agentes del ICE o inmigrantes detenidos en el sitio, señaló Lyons.
"Aunque no sabemos todavía el motivo, sabemos que nuestro personal de aplicación de la ley de ICE está afrontando una violencia sin precedentes en su contra. Debe detenerse", expresó Noem.
Este es el tercer incidente similar en lo que va del año en Texas. En julio las autoridades acusaron a 10 personas de participar en un tiroteo frente a un centro de detención de migrantes en Alvarado, que dejó a un policía herido y que el Departamento de Justicia consideró "ataque organizado".
Ese mismo mes, agentes federales mataron a un hombre que disparó contra un edificio de la Patrulla Fronteriza en McAllen, donde provocó un tiroteo cruzado que dejó al menos un herido.
"El obsesivo ataque en los agentes de la ley, particularmente ICE, debe parar", expresó el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, en sus redes sociales.
- El grupo onubense El Jamón adquiere Supermercados Piedra y garantiza sus 800 empleos
- Córdoba da la bienvenida al otoño con dos noticias buenas y una mala en lo climático
- La Universidad de Córdoba incorporará en su oferta el grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
- ¿Dónde y cuándo ver Flora 2025? Estos son los horarios del Festival en Córdoba
- Encargadas dos obras complementarias a la urbanización del futuro barrio de Huerta de Santa Isabel Oeste por más de dos millones
- La Diputación de Córdoba plantea una nueva entrada al Parque Figueroa dentro del plan de reforma de los Colegios Provinciales
- El concierto de Leiva en Córdoba se mantiene pese a la suspensión de Guadalajara
- Cinco empresas optan en Córdoba a gestionar las tarjetas monedero, aún sin fecha para su puesta en marcha