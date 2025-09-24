Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

La OTAN advierte a Rusia de que se defenderá de cualquier amenaza utilizando "todos los instrumentos militares y no militares necesarios"

Muere en el frente con Rusia un español de 38 años voluntario en el Ejército de Ucrania desde octubre de 2024

Soldados ucranianos en la zona de Zaporiyia, en una imagen del ejército del país.

Soldados ucranianos en la zona de Zaporiyia, en una imagen del ejército del país. / EFE

Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.

Llega el GPS de las ciudades del futuro: nunca te perderás entre buses, bicis y patinetes

El tiempo en Villaviciosa de Córdoba: esta es la previsión meteorológica de hoy, miércoles 24 de septiembre

El tiempo en Villanueva de Córdoba: esta es la previsión meteorológica de hoy, miércoles 24 de septiembre

El tiempo en Montalbán: esta es la previsión meteorológica de hoy, miércoles 24 de septiembre

El tiempo en Priego de Córdoba: esta es la previsión meteorológica de hoy, miércoles 24 de septiembre

El tiempo en Cabra: esta es la previsión meteorológica de hoy, miércoles 24 de septiembre

El tiempo en Lucena: esta es la previsión meteorológica de hoy, miércoles 24 de septiembre

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

