Guerra en Oriente Próximo, en directo: La Global Sumud Flotilla pide "escolta y observadores" a los países de la ONU ante decenas de explosiones

António Guterres advierte de que la guerra de Gaza responde a "decisiones que desafían la humanidad más básica"

La guerra de Gaza ha traído una serie de "horrores" que son "resultado de decisiones que desafían a la humanidad más básica", dijo este lunes el secretario general de la ONU, António Guterres, en su discurso de apertura del 80 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU. "En Gaza, los horrores ya van a llegar a un tercer año monstruoso (...) La escala de muertes y destrucción van más allá que en cualquier otro conflicto durante mis años de secretario general", dijo Guterres ante el plenario de la Asamblea, en presencia de casi dos centenares de mandatarios del mundo y en referencia al conflicto que este año sobrevuela este foro diplomático por encima del resto.