Guerra en el este de Europa
Trump se muestra a favor de que la OTAN derribe aviones rusos si invaden el espacio aéreo de la Alianza
El presidente de EEUU, Donald Trump, se ha mostrado favorable este martes de que los países de la OTAN derriben los aparatos rusos que violen el espacio aéreo de la Alianza, tras varias incursiones de drones y aviones de combate en las últimas dos semanas, según han denunciado Polonia, Rumanía, Estonia, Dinamarca o Noruega.
"Sí, creo que sí", ha respondido Trump a la pregunta de si cree que "la OTAN debe abatir los aviones rusos si entran en su espacio aéreo", realizada por un periodista durante el encuentro que ha mantenido con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en los márgenes de la Asamblea General de Naciones Unidas.
De esta forma, el republicano se alinea con lo manifestado este mismo martes por el secretario general de la organización, Mark Rutte, y los líderes de países como República Checa o Polonia, a favor de esta medida extrema.
Suscríbete para seguir leyendo
- El grupo onubense El Jamón adquiere Supermercados Piedra
- La Universidad de Córdoba incorporará en su oferta el grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
- Los viajes en autobús a la playa triunfan entre los cordobeses y resisten la inflación
- ¿Dónde y cuándo ver Flora 2025? Estos son los horarios del Festival en Córdoba
- Encargadas dos obras complementarias a la urbanización del futuro barrio de Huerta de Santa Isabel Oeste por más de dos millones
- Cuatro avenidas de Córdoba están a la espera de su gran transformación
- Córdoba CF-Racing de Santander | Las imágenes de la afición en El Arcángel
- El Córdoba CF sobrevive al castigo del Racing con un milagro en el tiempo añadido