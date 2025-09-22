En Directo
Minuto a minuto
Guerra en Oriente Próximo, en directo: Netanyahu insiste en que "no habrá un estado palestino" y anuncia que impulsará la colonización
La ofensiva de Israel sobre Gaza prosigue mientras crecen las presiones que buscan un alto el fuego
O. González / J. L. Escudero / A. Romero / S. Vázquez
El conflicto en Oriente Próximo continúa con la ofensiva de Israel sobre Gaza.
Sigue aquí la última hora del conflicto, en directo.
Bélgica aboga por sancionar a Israel para "torcerle un poco el brazo" al Gobierno
El ministro belga de Exteriores, Maxime Prévot, celebró hoy que Bélgica vaya a reconocer de forma simbólica el Estado de Palestina y llamó a decretar sanciones contra el Gobierno israelí para "torcerle un poco el brazo" al Ejecutivo de Benjamín Netanyahu. "Reconocemos de manera muy clara al Estado de Palestina, la legitimidad del pueblo palestino a ver ese Estado. Lo formalizaremos administrativa y legalmente en un segundo tiempo, pero por eso estamos muy orgullosos de figurar entre las naciones que hoy darán un paso oficial suplementario de reconocimiento", declaró hoy el jefe de la diplomacia belga en una entrevista en la emisora RTL.
Prévot se expresó de esa forma antes de viajar a la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, donde Bélgica reconocerá de manera "política" a Palestina como Estado, adhiriéndose a una declaración promovida por Francia y Arabia Saudí.
Los países árabes celebran los nuevos reconocimientos de Palestina y piden más "pasos positivos"
Los países árabes celebraron el reconocimiento de Palestina por parte de Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal como "apoyo a la paz" y un paso que "corrige un error histórico", e instaron a otros Estados a "dar otros pasos positivos" en favor de la solución de dos Estados. "Este reconocimiento corrige un error histórico que se ha prolongado durante años, y es una respuesta a las demandas de los pueblos de estos países de apoyar el derecho inherente de los palestinos a la independencia y a vivir con dignidad", dijo el secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Abulgheit.
Reino Unido advierte a Israel contra la idea de tomar represalias por el reconocimiento de Palestina
La ministra británica de Exteriores, Yvette Cooper, advirtió este lunes al Gobierno de Israel contra cualquier represalia por el reconocimiento por parte del Reino Unido del Estado de Palestina, por ejemplo con la anexión de más territorio en Cisjordania. "Le he dejado claro al ministro de Exteriores israelí que no deben hacer eso, y le he dejado claro también que la decisión que hemos tomado es la mejor manera de respetar la seguridad tanto de Israel como de los palestinos", declaró a la cadena pública BBC.
Sánchez llega a Nueva York para una semana de la ONU marcada por la situación en Gaza
El jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, llegó este domingo a Nueva York para participar en una serie de actos en el marco de la semana de alto nivel de la ONU, entre ellos la Conferencia Internacional sobre la solución de los dos Estados, Israel y Palestina, ante la situación en Gaza. El avión de la Fuerza Aérea Española en el que viajó Sánchez y el resto de su delegación aterrizó en el aeropuerto de Nueva York procedente de Barcelona ya que el jefe del Ejecutivo participó en un acto de los socialistas catalanes en la localidad barcelonesa de Gavá.
Netanyahu advierte de que "no habrá un estado palestino" y anuncia que impulsará la colonización
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha advertido de que "no habrá un estado palestino" en respuesta al reconocimiento anunciado este domingo por Reino Unido, Canadá y Australia y ha subrayado que seguirán con los proyectos de colonización en territorio palestino.
"Tengo un claro mensaje para los líderes que reconocen un estado palestino después de la terrible matanza del 7 de Octubre: estáis entregando una enorme recompensa al terrorismo", ha afirmado Netanyahu en un vídeo publicado en redes sociales.
Hamás celebra el reconocimiento de Palestina por parte de Reino Unido, Canadá y Australia
El grupo islamista Hamás, que gobierna la Franja de Gaza, celebró este domingo el reconocimiento del Estado palestino por parte de Reino Unido, Canadá y Australia, calificándolo como un "paso importante" para reafirmar el derecho del pueblo palestino "a su tierra y lugares sagrados".
"Este reconocimiento constituye un paso relevante para afirmar el derecho de nuestro pueblo palestino a su tierra y a sus lugares sagrados, así como para establecer su Estado independiente con Jerusalén como capital", señaló Hamás en un comunicado.
La oposición israelí reprocha a Netanyahu el "desastre diplomático" por el reconocimiento de Palestina
El líder del principal partido de la oposición israelí, Yesh Atid, Yair Lapid, ha criticado el "desastre diplomático" que supone el reconocimiento del Estado de Palestina anunciado este domingo por Reino Unido, Canadá y Australia.
"El reconocimiento unilateral de un estado palestino por Reino Unido, Australia y Canadá es un desastre diplomático, un paso dañino que recompensa el terrorismo", ha afirmado Lapid, según recoge el diario 'The Times of Israel'.
El Ejército israelí confirma que sus tanques están entrando en la ciudad de Gaza
El Ejército israelí confirmó este domingo que sus tanques ya están entrando en la ciudad de Gaza, como parte de su ofensiva para tomar la capital gazatí y desplazar de allí a su millón de habitantes.
En un mensaje publicado en X, el portavoz del Ejército en árabe, Avichay Adraee, afirma que las fuerzas de la 36 división ya "comenzaron a ingresar a la ciudad de Gaza" y acompaña su mensaje con imágenes de tanques israelíes.
Reino Unido, Canadá y Australia reconocen el Estado de Palestina
Los Gobiernos de Reino Unido, Canadá y Australia anunciaron este domingo el reconocimiento formal del Estado de Palestina, en un movimiento diplomático de alto calado que busca mantener viva la posibilidad de una paz duradera en Oriente Medio bajo la fórmula de la solución de dos Estados. (Seguir leyendo)
Al menos 75 palestinos murieron el sábado por los ataques de Israel contra Gaza
Al menos 75 palestinos murieron en la Franja de Gaza el sábado en ataques del Ejército israelí, en una de las jornadas más letales en la ciudad de Gaza (norte) esta semana, en la que Israel sigue con su ofensiva terrestre contra la capital del enclave.
Según el reporte diario publicado este domingo por el Ministerio de Sanidad del Gobierno de Hamás, que recoge los datos del día anterior, esto eleva a 65.283 el total de fallecidos por la ofensiva israelí en Gaza desde el 7 de octubre de 2023, día en que Israel lanzó su operación contra el enclave en represalia por los ataques perpetrados por las milicias gazatíes, en los que mataron a unas 1.200 personas y secuestraron a otras 251.
