El Reino Unido reconocerá este domingo a Palestina como Estado

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, anunciará de forma oficial este domingo por la tarde el reconocimiento oficial del Estado de Palestina, según adelantan varios medios británicos.

El pasado 29 de julio, el jefe del Gobierno británico ya anticipó que el reconocimiento del Estado palestino se llevaría a cabo en septiembre, antes de la celebración de la Asamblea General de la ONU, si Israel no cumplía con una serie de condiciones, como dar pasos para acabar con la "catastrófica situación en Gaza, decretar un alto el fuego o asegurar la no anexión de Cisjordania.

En este periodo de tiempo, la ofensiva militar del Gobierno israelí de Benjamín Netanyahu se ha intensificado en la Franja, así como la crisis humanitaria y la hambruna provocadas por una guerra que está a punto de cumplir dos años y ya se ha saldado con la vida de al menos 65.208 palestinos, de acuerdo con las cifras del Ministerio de Salud de Gaza, dirigido por Hamás.

A principios de esta semana, una comisión de investigación de las Naciones Unidas concluyó que Israel había cometido genocidio contra los palestinos en Gaza.

En estos meses, el Reino Unido también expresó su rotunda condena al plan de expansión de asentamientos junto a Jerusalén Este, en la zona conocida como E1, que en la práctica acabaría con la viabilidad de un futuro Estado palestino.

El anuncio de Starmer llegaría apenas unos días después de la visita de Estado del presidente estadounidense, Donald Trump, que ya expresó su "desacuerdo" con la posición del líder laborista sobre el reconocimiento del Estado palestino en una rueda de prensa conjunta esta semana.

El anuncio también se produce pese a la presión de la oposición y los familiares de los rehenes israelíes aún cautivos en la Franja por Hamás, que pidieron en una carta abierta al primer ministro británico que diera marcha atrás al reconocimiento mientras todavía hubiera personas secuestradas.

En este contexto, para acallar las voces de aquellos como Netanyahu que afirman que el reconocimiento del Estado palestino por parte del Reino Unido es una "recompensa para Hamás", se espera que Starmer anuncie una hoja de ruta para elevar las sanciones al grupo paramilitar islamista, de acuerdo con medios británicos.

Junto al Reino Unido, este domingo se espera que Portugal también anuncie el reconocimiento del Estado palestino, mientras que otros países como Francia, Canadá o Australia han expresado su intención de hacerlo oficial antes de la Asamblea General de la ONU.