Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Ucrania eleva a más de 1,1 millones las bajas rusas en combate desde el inicio de la invasión
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
La defensa aérea de Ucrania derribó 552 drones y 31 misiles en ataque nocturno ruso
Las defensas aéreas de Ucrania derribaron 552 drones y 31 misiles de distinto tipo en el ataque lanzado por Rusia en la noche del viernes a este sábado.
Según informó la Fuerza Aérea en su canal de Telegram, un total de 583 objetivos aéreos fueron derribados o interceptados en ese ataque de Rusia, en el que se registraron "impactos de misiles de crucero y 23 de drones en 10 localizaciones".
Mueren dos personas y más de 25 resultan heridas en nuevos ataques de Rusia contra Ucrania
Al menos dos personas han muerto y más de 25 han resultado heridas a causa de dos ataques lanzados este sábado por el Ejército de Rusia contra las provincias ucranianas de Dnipropetrovsk y Jmelnitski, según han denunciado las autoridades, en el marco de la invasión del país, desatada en febrero de 2022.
El gobernador de Dnipropetrovsk, Serhi Lisak, ha indicado en su cuenta en Telegram que las fuerzas rusas han lanzado "un ataque masivo" contra la provincia con "drones y misiles", antes de indicar que al menos una persona y 26 han resultado heridas, incluidas catorce que han requerido hospitalización. (Seguir leyendo)
Rusia niega que sus cazas hayan violado el espacio aéreo de Estonia
El Ministerio de Defensa de Rusia negó esta noche que sus cazas violaran el espacio aéreo de Estonia, tal y como lo denunció el viernes Tallin, que invocó el Artículo 4 del Tratado de la OTAN para efectuar consultas con los aliados. "El 19 de septiembre tres cazas MiG-31 realizaron un vuelo programado desde Karelia (en la frontera con Finlandia) a Kaliningrado", señala la nota castrense en la que se sostiene que ninguno de los aparatos se desvió de su ruta durante esa misión.
Portugal condena la violación del espacio aéreo de Estonia por parte de Rusia
El Gobierno de Portugal, liderado por el primer ministro conservador Luís Montenegro, condenó "vehementemente" este viernes la violación del espacio aéreo de Estonia por parte de tres aviones de guerra rusos, y pidió el fin de la agresión. En su cuenta en la red social X, el Ministerio de Exteriores recalcó en una publicación en portugués e inglés que "este es el tercer acto de provocación de Rusia en el espacio aéreo de la Unión Europea, en apenas unos días". Asimismo, afirmó que se solidariza con Estonia y pidió el fin de la agresión rusa.
Polonia se solidariza con Tallin tras la violación rusa del espacio aéreo estonio
El ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, Radoslaw Sikorski, expresó este viernes la solidaridad de su país con Estonia, después de que Tallin denunciara la violación de su espacio aéreo por tres cazas rusos. "Polonia declara su solidaridad con Estonia y condena enérgicamente la violación de su espacio aéreo por parte de Rusia", escribió el jefe de la diplomacia polaca tras informar el Gobierno estonio de la violación rusa del espacio aéreo del pequeño país báltico. "La semana pasada fue Polonia, hoy es Estonia", subrayó Sikorski, en alusión a la reciente violación del espacio aéreo polaco por casi una veintena de drones rusos, en un incidente que obligó a militares polacos y de la OTAN a derribar varios de esos aparatos no tripulados.
Kallas urge a "no mostrar debilidad" ante incursiones rusas en territorio europeo
La alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas, instó este viernes a "no mostrar debilidad" ante la incursión de este viernes de tres cazas rusos en el espacio aéreo de Estonia durante doce minutos, que tildó de "una provocación extremadamente peligrosa". "La violación del espacio aéreo de Estonia por parte de la aviación militar rusa es una provocación extremadamente peligrosa (...). Putin está poniendo a prueba la determinación de Occidente. No debemos mostrar debilidad", escribió la exprimera ministra estonia en sus redes sociales.
Bruselas pide adelantar a enero de 2027 el veto al gas natural licuado ruso y más sanciones financieras
La Comisión Europea ha pedido este viernes acelerar un año, hasta el 1 de enero de 2027, el veto a las compras de gas natural licuado (GNL) ruso y ampliar las sanciones financieras, incluido atacando al sector de las criptomonedas o el pago con tarjetas, para impedir que el Kremlin se siga financiando mediante sistemas de elusión en terceros países.
Además, en el sector energético Bruselas quiere apuntar también hacia quienes ayudan a Rusia a eludir las sanciones comprándole combustibles fósiles, por lo que se propone sancionar refinerías, comerciantes de petróleo y empresas petroquímicas en terceros países, "incluida China". (Seguir leyendo)
Ucrania cifra en cerca de 1,1 millones las bajas en combate sufridas por Rusia desde el inicio de la invasión
Las Fuerzas Armadas de Ucrania han elevado este viernes a cerca de 1,1 millones las bajas sufridas por el Ejército de Rusia, entre muertos y heridos, desde el inicio de la invasión del país europeo, desatada en febrero de 2022, sin que las autoridades rusas hayan dado una cifra oficial de caídos en combate desde hace meses.
El Estado Mayor del Ejército ucraniano ha señalado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social Facebook que "las pérdidas en combate estimadas del enemigo ascienden a unos 1.099.530", incluidas 1.150 durante el último día de combates, centrados en varias provincias del este de Ucrania.
Putin cifra en más de 700.000 los militares rusos en primera línea del frente en Ucrania
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha afirmado este jueves que más de 700.000 militares rusos están actualmente combatiendo en primera línea del frente con Ucrania, en el marco de la invasión que inició el 24 de febrero de 2022. "Miren, hay más de 700.000 personas en primera línea", ha señalado el presidente ruso durante una reunión con líderes parlamentarios en Moscú para tratar el establecimiento de cuotas para veteranos en órganos gubernamentales, según declaraciones recogidas por la agencia de noticias rusa TASS.
Moscú entrega a Kiev otros mil cadáveres de soldados ucranianos
El Gobierno de Rusia ha entregado este jueves a Ucrania los cuerpos sin vida de otros mil soldados ucranianos por los 24 que habrían recibido las autoridades de Moscú por parte de las de Kiev, como parte de los acuerdos alcanzados en Estambul. Las autoridades ucranianas, no obstante, han matizado que esperarán hasta llevar a cabo el reconocimiento de los restos antes de confirmar que pertenecen a miembros de sus Fuerzas Armadas, tal y como señala Moscú. En las últimas negociaciones que albergó Estambul, se acordó un intercambio de hasta 6.000 cadáveres por cada una de las partes. Ucrania ha estado recibiendo de manera periódica entregas de al menos un millar de cuerpos, a diferencia de Rusia.
