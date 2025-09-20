Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

La defensa aérea de Ucrania derribó 552 drones y 31 misiles en ataque nocturno ruso

Las defensas aéreas de Ucrania derribaron 552 drones y 31 misiles de distinto tipo en el ataque lanzado por Rusia en la noche del viernes a este sábado.

Según informó la Fuerza Aérea en su canal de Telegram, un total de 583 objetivos aéreos fueron derribados o interceptados en ese ataque de Rusia, en el que se registraron "impactos de misiles de crucero y 23 de drones en 10 localizaciones".