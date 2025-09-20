Guerra en Oriente Próximo, en directo: Once muertos en la ciudad de Gaza en una noche de bombardeos y disparos contra viviendas

Once muertos en la ciudad de Gaza en una noche de bombardeos y disparos contra viviendas

Al menos 11 personas murieron en la ciudad de Gaza en una noche de bombardeos, que se intensificaron en la mañana de este sábado, según el recuento de fallecidos recopilado en las morgues de los hospitales y compartido en una plataforma conjunta.

Diez cadáveres llegaron al Hospital Shifa de la capital gazatí, mientras que un último se contabilizó en el Hospital Jordano, un hospital de campo.

"La ciudad está en estos momentos sometida a bombardeos violentos por la ocupación israelí, con artillería de tanques y aeronaves hostiles, y cinturones de fuego contra civiles indefensos", denunció el servicio de emergencias de la Defensa Civil de Gaza en un comunicado.