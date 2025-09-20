En Directo
Guerra en Oriente Próximo, en directo: Once muertos en la ciudad de Gaza en una noche de bombardeos y disparos contra viviendas
Israel confirma la muerte de dos miembros de Hezbolá tras los nuevos ataques en Líbano
Trump dice que los ataques del 7 de octubre contra Israel fueron "genocidio al más alto nivel"
O. González / J. L. Escudero / A. Romero / S. Vázquez
El conflicto en Oriente Próximo continúa con la ofensiva de Israel sobre Gaza y la tensión con Irán.
Sigue aquí la última hora del conflicto, en directo.
Nace en Italia una red internacional de "Sacerdotes contra el Genocidio"en Gaza
Un grupo de religiosos lanzaron en Italia una red internacional de "Sacerdotes Contra el Genocidio" en Gaza que aseguran cuenta ya con más de 500 adhesiones en todo el mundo con el objetivo de denunciar "la violencia injustificada contra la población palestina", "pedir el respeto del derecho internacional" y organizar eventos para ayudar.
El sacerdote de la Arquidiócesis de Sorrento y Castellammare di Stabia (sur de Italia) Rito Maresca explicó a los medios durante el lanzamiento de la iniciativa que lo que se pretende es unir a los religiones que "no desean permanecer indiferentes ante las masacres".
Once muertos en la ciudad de Gaza en una noche de bombardeos y disparos contra viviendas
Al menos 11 personas murieron en la ciudad de Gaza en una noche de bombardeos, que se intensificaron en la mañana de este sábado, según el recuento de fallecidos recopilado en las morgues de los hospitales y compartido en una plataforma conjunta.
Diez cadáveres llegaron al Hospital Shifa de la capital gazatí, mientras que un último se contabilizó en el Hospital Jordano, un hospital de campo.
"La ciudad está en estos momentos sometida a bombardeos violentos por la ocupación israelí, con artillería de tanques y aeronaves hostiles, y cinturones de fuego contra civiles indefensos", denunció el servicio de emergencias de la Defensa Civil de Gaza en un comunicado.
El Gobierno palestino agradece a Portugal su intención de reconocer al Estado de Palestina
El Ministerio de Exteriores de la Autoridad Nacional Palestina (ANP, la cual gobierna en sólo en áreas limitadas de Cisjordania a causa de la ocupación israelí) celebró este sábado el anuncio de Portugal de que reconocerá al Estado palestino el domingo, calificando su decisión de "valiente y coherente con el derecho internacional" en un comunicado.
"El Ministerio de Asuntos Exteriores y Expatriados celebra la decisión de la República de Portugal de reconocer el Estado de Palestina mañana domingo. La considera una decisión con el derecho internacional y las resoluciones de las Naciones Unidas, y apoya los esfuerzos para lograr la paz e implementar la solución de dos Estados", recoge el texto, difundido en la red social X.
Trump dice que los ataques del 7 de octubre contra Israel fueron "genocidio al más alto nivel"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este viernes que los ataques perpetrados el 7 de octubre de 2023 por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas "también" fueron "genocidio al más alto nivel". Así ha respondido a la prensa en el Despacho Oval tras ser preguntado por el informe de una comisión de investigación de la ONU que ha concluido que Israel ha cometido genocidio contra la población palestina en la Franja de Gaza. "¿Alguien cometió genocidio el 7 octubre? ¿Qué opinas? Fue genocidio al más alto nivel. Fue asesinato, genocidio, llámalo como quieras. Pero a bebés los partieron por la mitad. Les cortaron brazos, la cabeza. Supongo que eso también es genocidio", ha dicho.
El embajador de Palestina en España: "Gracias a toda España por estar del lado correcto de la historia"
El embajador de Palestina en España, Husni Abdel Wahed, ha agradecido a toda España que esté "del lado correcto de la historia" tras reconocer el Estado palestino y denunciar el genocidio. Tras un minuto de silencio por los asesinatos que se cometen en Palestina, el embajador palestino ha subido al escenario este viernes en un acto en Oleiros (A Coruña) y ha mostrado el símbolo de la victoria con su mano, ante lo que el público ha coreado 'Palestina vencerá'. "Gracias a toda España en su conjunto por estar del lado correcto de la historia", ha comenzado tras reconocer que el Gobierno español "ha tomado la delantera y ha demostrado una gran capacidad tanto de iniciativa, como de gestión y liderazgo", que ahora siguen otros países en materia de reconocimiento de Palestina y de denuncia del genocidio.
Francia espera que el reconocimiento de Palestina sirva para evitar una guerra permanente
Francia va a reconocer el próximo lunes en la ONU el Estado palestino, en un movimiento en el que también van a participar una decena de países occidentales y con el que espera producir efectos en un proceso de paz que cada vez corre más peligro de verse truncado de forma definitiva.
Fuentes del Elíseo señalaron este viernes que "urge" salvar la solución de los dos Estados, uno palestino junto a Israel, que puedan convivir en paz en las fronteras reconocidas internacionalmente desde 1967, porque es la única alternativa a "la guerra permanente".
El COI no se plantea el veto a Israel para Milán Cortina 2026
El Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional (COI) aseguró este viernes que nunca debatió internamente "la posibilidad de que no estén representados" en los Juegos de Invierno de Milán Cortina 2026 todos los países, incluido Israel, del que ya dijo que respeta la Carta Olímpica.
"Este comité ejecutivo no ha debatido nunca la posibilidad de que no estén representados todos los Comités Nacionales", declaró la zimbabuense Kirsty Coventry, presidenta del COI, en la rueda de prensa celebrada este viernes tras la reunión del Comité Ejecutivo en Milán (norte Italia).
Al menos un muerto y tres heridos por un ataque israelí contra un vehículo en el sur de Líbano
El Ministerio de Sanidad de Líbano ha informado este viernes de que al menos una persona ha muerto y otras tres han resultado heridas por un ataque perpetrado por las fuerzas de Israel contra un vehículo que se encontraba a las afueras de un hospital en la localidad de Tebnine, en el sur de Líbano.
El vehículo, que se incendió, ha sufrido el impacto de un dron de procedencia israelí, según han explicado fuentes cercanas al asunto al diario libanés 'L'Orient-Le Jour'. Estas mismas fuentes han confirmado que el ataque ha tenido lugar en las inmediaciones de un hospital público situado en el distrito de Bint Jbeil.
El Ejército de Israel anuncia la muerte de un jefe de Inteligencia de Hamás en Gaza
Las fuerzas de seguridad israelíes han informado este viernes de la muerte de un supuesto jefe de Inteligencia del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la Franja de Gaza a medida que sigue adelante con una ofensiva militar que ha dejado hasta la fecha más de 65.100 muertos.
El Ejército israelí a explicado en un comunicado que el hombre, identificado como Mahmud Abú al Jir, formaba parte del batallón Bureij de Hamás y ha muerto a causa de un bombardeo perpetrado recientemente contra zonas del norte de Gaza. Así, ha asegurado que participó en una serie de ataques contra Israel.
"Ha sido alcanzado durante un operativo de la Fuerza Aérea de Israel", recoge el texto, que afirma que "se han tomado todas las medidas necesarias para minimizar las víctimas civiles" durante el ataque, perpetrado por el Regimiento de Artillería.
Israel asegura que usará "una fuerza sin precedentes" en su ofensiva contra la ciudad de Gaza
El Ejército de Israel ha advertido este viernes de que usará "una fuerza sin precedentes" en su ofensiva a gran escala para intentar capturar la ciudad de Gaza y ha vuelto a pedir a la población que abandone el lugar, en medio de la intensificación de los ataques contra esta localidad, situada en el norte de la Franja de Gaza.
"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) van a seguir operando con una fuerza sin precedentes contra Hamás y el resto de organizaciones terroristas", ha dicho el portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichai Adrai, en un mensaje publicado en su cuenta en la red social X, en el que anuncia además el cierre de una de las posibles vías de evacuación hacia el sur.
