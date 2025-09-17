Ofensiva a gran escala
Israel abre una "ruta temporal" para forzar la evacuación de la ciudad de Gaza ante su ofensiva para tomarla
La carretera abierta por el ejército israelí estará abierta durante 48 horas para la evacuación de los residentes de la ciudad y de sus barrios
EP
El Ejército de Israel ha anunciado este miércoles la apertura de una "ruta temporal" que estará disponible durante 48 horas para la evacuación de los residentes de la ciudad de Gaza y de sus barrios ante la nueva fase de la ofensiva militar a gran escala sobre el enclave palestino para tomar su principal urbe.
"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anuncian que, para facilitar el movimiento hacia el sur, se está abriendo una ruta de transferencia temporal a través de la calle Saladino", ha publicado en su cuenta de X el portavoz en árabe de las fuerzas israelíes, Avichay Adraee.
El mensaje, acompañado de un mapa, orienta a la población hacia el sur del enclave e insta a los residentes a "circular únicamente por las calles marcadas en amarillo en el mapa como ruta sur". "Obedezca las instrucciones de las fuerzas de seguridad y las señales de tráfico", ha añadido.
Los viajes por esta ruta, reza la publicación de Adraee, estarán disponibles desde este miércoles a las 12:00, hora local (11:00, hora española), hasta la misma hora del viernes.
Este anuncio se produce después de que el Ministerio de Defensa israelí haya anunciado este martes el inicio de una nueva fase de la ofensiva contra el enclave palestino para "tomar el control de la ciudad de Gaza porque hoy es el principal símbolo de gobierno de Hamás", el Movimiento de Resistencia Islámica, que controla las autoridades gazatíes.
- Declive de las pescaderías en Córdoba: 'Sale igual comer pescado en el bar que en casa
- De Hong Kong a Nueva York: Córdoba se conecta con 178 destinos internacionales desde este jueves
- Cuatro detenidos y varios heridos trasladados al hospital tras una reyerta en el Centro de Córdoba
- Tres detenidos en Córdoba tras caer una red de sustracción, manipulación y venta fraudulenta de vehículos
- Hacemos denuncia que el exgerente de Sadeco trabaja para la empresa privada que repone los contenedores en Córdoba
- Córdoba tiene más personas cobrando el paro que desempleados
- La encrucijada de las pescaderías de Córdoba: el reto de adaptarse o morir
- Intento de homicidio y puñaladas en Las Margaritas: dos acusados se enfrentan a 16 años de cárcel