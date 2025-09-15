La primera ministra danesa acusa a Sánchez de "aplaudir a los gamberros" y censura las protestas propalestinas en la Vuelta

La jefa del Gobierno danés, la socialdemócrata Mette Frederiksen, ha acusado a su homólogo y correligionario español, Pedro Sánchez, de "aplaudir a los gamberros" que, a su parecer, han convertido la Vuelta a España en "rehén" de un conflicto entre "otros pueblos".

"No suelo mezclar deporte y política, pero hoy haré una excepción. Mi colega español rindió ayer tributo a los alborotadores. Y decididamente no estoy de acuerdo", afirmó Frederiksen, en un mensaje colgado en su cuenta en Facebook, que empieza felicitando a su compatriota Jonas Vingegaard por su victoria en la Vuelta.

Tras expresar su admiración a este y otros ciclistas daneses, así como hacia el ciclismo como deporte, aseguró que en las últimas semanas la competición se ha visto sistemáticamente "alterada" por manifestaciones propalestinas. "La democracia posibilita la libertad de expresión. Pero el parlamento de la calle no tiene nada que ver con la democracia. Destruye el deporte y, a largo plazo, la democracia", añadió.

Frederiksen es una líder socialdemócrata atípica, ya que defiende posiciones en materia de asilo o de rearme más cercanas a los partidos de la derecha que a su familia política. Dinamarca, país que actualmente ejerce la presidencia de turno del Consejo Europeo, no está entre el grupo de los miembros de la UE que han reconocido a Palestina o anunciado que lo harán. Se sitúa más bien entre los aliados de Israel. Sin embargo, en los últimos meses y en su semestre de presidencia de la UE se ha mostrado dispuesta a incrementar la presión sobre el Gobierno de Binyamín Netanyahu y condenado la ofensiva sobre Gaza.

