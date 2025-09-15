Israel sostiene que Sánchez es "un antisemita y un mentiroso" por compararles con Rusia

El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Saar, aseguró este lunes que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, es "un antisemita y un mentiroso", por pedir la expulsión de Israel de las competiciones deportivas internacionales, al igual que se hizo con Rusia tras la invasión de Ucrania. Así lo sostuvo Gideon Saar en un mensaje en sus redes sociales, en el que reaccionó a lo manifestado por el líder del Ejecutivo, y secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, en el encuentro mantenido hoy con su grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados.

En el Parlamento, Sánchez defendió que se expulse a Israel de las competiciones deportivas internacionales, tal y cono se hizo con la Federación Rusa después de la invasión de Ucrania. "Hasta que no cese la barbarie, ni Rusia ni Israel deben estar en ninguna competición internacional más", subrayó Sánchez, en respuesta a la polémica surgida después de que ayer llamase a manifestarse contra la presencia de un equipo israelí en La Vuelta ciclista, y que una invasión del recorrido impidiese la celebración en Madrid de la etapa final de la competición, por manifestantes que denunciaban la ofensiva en Gaza.

Saar acusó a Sánchez de ser "un antisemita y un mentiroso", y se preguntó si "Israel invadió Gaza el 7 de octubre o fue el estado terrorista de Hamás el que invadió Israel" para cometer "la peor masacre contra los judíos desde el Holocausto". Para Saar, "Sánchez y su Gobierno comunista son antisemitas y enemigos de la verdad".

El ministro de Exteriores de Israel ha lanzado en estos últimos días varias críticas directas contra Sánchez, a quien el domingo acusó de "animar" a los manifestantes propalestinos antes de la cancelación de la última etapa de La Vuelta ciclista, que considera una "vergüenza" para España. El presidente del Gobierno, sin embargo, ha reiterado este lunes que la posición del Ejecutivo es "clara y rotunda" en relación al conflicto y ha equiparado las acciones de Rusia con las de Israel. "Hasta que no cese la barbarie, ni Rusia ni Israel deben estar en ninguna competición internacional más", ha reclamado.

Las protestas, "ejemplo de dignidad"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, también ha reivindicado este lunes las movilizaciones propalestinas celebradas este domingo en Madrid en la última etapa de La Vuelta ciclista a España como un "ejemplo de dignidad". Además, ha defendido que Israel no participe en Eurovisión ni en eventos deportivos o culturales "mientras se perpetúa" la ofensiva sobre Gaza.

En declaraciones a los medios, la dirigente de Sumar ha asegurado que este domingo ha sido "muy importante" porque "la sociedad civil madrileña" se ha movilizado "contra el genocidio", una protesta que se sumó a "las que han recorrido todo el país en las últimas semanas" y que "son un ejemplo de dignidad aquí y en el mundo". Díaz también ha reclamado que "Israel no puede participar en eventos deportivos o culturales" mientras "se comete un genocidio", poniendo énfasis en el festival de música de Eurovisión. En su opinión, "lo que hemos visto estos días nos obliga a estar a la altura y seguir avanzando". "Lo vivido no es una anécdota, es un país que ha dicho hasta aquí, es un país que pelea por la dignidad y que defiende los Derechos Humanos. Esa lucha también es la nuestra y vamos a seguir apoyándola", ha proseguido, reivindicando la "lección" de una juventud que ha sido "despreciada" llamándola "reaccionaria o apática".

Para la vicepresidenta, los jóvenes que "han llenado las calles son lo mejor de nuestro país" y son "a quienes tenemos que escuchar" porque "nos están diciendo con fuerza que hay futuro si se defiende la dignidad". En otro orden de cosas, Díaz ha cargado contra la derecha por haber intentado "hacer creer una mentira" durante "años", y es que "este país le pertenece", que "la calle es suya" o que son "solo ellos" los que protestan. "Estas semanas hemos visto lo contrario. Somos muchos más y estamos en el lado bueno de la historia", ha reivindicado, para a renglón seguido criticar al PP por tener "la poca vergüenza de ver violencia en todas partes menos en Gaza. "65.000 asesinados y el señor (Alberto Núñez) Feijóo a día de hoy no es capaz de condenar el genocidio. Mientras Feijóo y (Santiago) Abascal se alinean con (Benjamin) Netanyahu, la sociedad civil se coloca al lado de Palestina y de los Derechos Humanos", ha zanjado.

Sumar defiende la "obligación ética"

En términos similares se ha expresado la coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, durante una rueda de prensa este lunes, para defender que las protestas de ayer fueron pacíficas. Aparte, ha replicado al PP que la "desobediencia civil" es una "obligación ética" y no puede tildarse de acto violento. En su lugar, ha exclamado que "violencia es apoyar y legitimar un genocidio". Es más, ha tildado de "indecentes" al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y a la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, que intentan poner el foco en unas cuantas vallas tiradas al suelo y no en las 100.000 personas que salieron a la calle apoyando legítimamente el respeto a los derechos humanos. A su juicio, su postura dio "vergüenza ajena" y se han situado en el "lado incorrecto de la historia".

También ha advertido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que si le molestaron las movilizaciones de ayer en la Vuelta ciclista se "vaya acostumbrando", dado que la sociedad civil ha mostrado su dignidad. Aparte, se ha cuestionado por qué los populares se ponen "en contra del sentir mayoritario del país". Bajo su criterio, el PP debe decidir si quiere escoger el camino del respeto a los derechos humanos o la "cobardía" y "blanqueamiento" del genocidio en Gaza, lamentando que por ahora su decisión sea intentar que las instituciones de Madrid sean los "altavoces del sionismo".