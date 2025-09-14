Polarización polítca
Franz Weber critica que aficionados jalearan el grito de 'piensa que es Sánchez' al matar a un toro en Valladolid
La fundación recuerda que durante estas actividades están presentes niños y adolescentes, que "acaban normalizando no solo la violencia en el ruedo, también un contexto político empleado como táctica por la ultraderecha"
Europa Press
La Fundación Franz Weber ha advertido este domingo acerca del "creciente discurso de odio" que se reproduce en diferentes plazas de toros, la última ocasión este sábado en Valladolid con un grito de 'piensa que es Pedro Sánchez' cuando el torero Marco Pérez "humillaba a un toro ya derrotado". Los naturalistas señalan que este mismo sábado en Albacete y el pasado 3 de septiembre también se profirieron cánticos dirigidos al actual presidente del Gobierno, "sin que las autoridades condenaran en absoluto estas situaciones, que también tuvieron lugar en otros cosos de la geografía española".
En un comunicado recogido por Europa Press, la fundación ha recordado que durante estas actividades están presentes niños y adolescentes que "acaban normalizando no solo la violencia que sucede en el ruedo, también un contexto político empleado como táctica por la ultraderecha: la deshumanización del rival".
Violencia verbal y física
Frente a ello la fundación considera que la violencia verbal y física también es una "advertencia clara" a realizar ante el Comité de los Derechos del Niño, y subraya que en las plazas también se dan otras situaciones que "normalizan conductas inadecuadas en contextos: consumo de bebidas alcohólicas, consumo de tabaco y estas amenazas veladas".
Por todo ello, espera ahora que tanto el Ayuntamiento de Valladolid como la Diputación Provincial emitan los preceptivos comunicados de condena ante estos "hechos predemocráticos, como principales patrocinadoras de la feria taurina".
