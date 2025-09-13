Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guerra en Ucrania

Dos cazas rumanos despegan ante la entrada de un dron cerca de la frontera ucraniana

Ocurrió durante un ataque ruso a instalaciones en suelo ucraniano cerca de la frontera

Nicusor Dan, presidente de Rumanía.

Nicusor Dan, presidente de Rumanía. / EFE

EFE

Bucarest

Dos cazas rumanos han despegado este sábado ante la presencia en el espacio aéreo del país de un dron, durante un ataque ruso a instalaciones en suelo ucraniano cerca de la frontera con Rumanía, informan fuentes militares.

El Ministerio de Defensa de Rumanía informó de que los dos aviones militares F-16 detectaron sobre las 18.23 hora local (17.23 en horario peninsular español) un dron, sobre cuyo origen no da detalles, sobre una zona no habitada en la zona de Tulcea, a unos 20 kilómetros de Ucrania, que luego desapareció del radar.

Defensa recordó en un comunicado que la ley le autoriza a derribar las aeronaves que entren en el espacio aéreo del país sin autorización.

