Guerra en Ucrania
Dos cazas rumanos despegan ante la entrada de un dron cerca de la frontera ucraniana
Ocurrió durante un ataque ruso a instalaciones en suelo ucraniano cerca de la frontera
EFE
Bucarest
Dos cazas rumanos han despegado este sábado ante la presencia en el espacio aéreo del país de un dron, durante un ataque ruso a instalaciones en suelo ucraniano cerca de la frontera con Rumanía, informan fuentes militares.
El Ministerio de Defensa de Rumanía informó de que los dos aviones militares F-16 detectaron sobre las 18.23 hora local (17.23 en horario peninsular español) un dron, sobre cuyo origen no da detalles, sobre una zona no habitada en la zona de Tulcea, a unos 20 kilómetros de Ucrania, que luego desapareció del radar.
Defensa recordó en un comunicado que la ley le autoriza a derribar las aeronaves que entren en el espacio aéreo del país sin autorización.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Tres detenidos en Córdoba tras caer una red de sustracción, manipulación y venta fraudulenta de vehículos
- Defensa garantiza el programa del Silam que se fabrica en Córdoba pese a la anulación del contrato
- Estas son las procesiones del fin de semana en Córdoba: horarios y recorridos
- El Ayuntamiento de Córdoba envía circulares a todos los colegios tras la aparición de aves muertas en el río
- La oposición en Córdoba rechaza destinar medio millón de euros a la construcción de una escultura a Fernando III
- Lista de espera de dependencia: «El caso de mi hijo es extremo, solo quiero saber cuánto durará este infierno»
- La Noche del Patrimonio en Córdoba 2025: monumentos abiertos, horarios y actividades paralelas
- Monterrubio apunta al futuro del Córdoba CF: más mejoras en El Arcángel, Ciudad Deportiva y cantera