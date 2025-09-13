Nuevo Código Penal
Bélgica se plantea desplegar a soldados en las calles de Bruselas para combatir la violencia ligada al narcotráfico
La capital belga ha sufrido un aumento del número de incidentes armados, con 89 tiroteos en 2024 frente a los 56 de 2022
EFE
Patrullas de soldados podrían comenzar a patrullar por las calles de Bruselas a partir del 8 de abril de 2026 en un intento de combatir la violencia ligada al narcotráfico, según el ministro de Defensa de Bélgica, Theo Francken.
El ministro dio a conocer los detalles el viernes durante una entrevista con el periódico flamenco 'Het Laatste Nieuws', explicando que "el nuevo Código Penal entrará en vigor en esa fecha. Y el código de defensa se basa en un artículo del mismo". Dicho código todavía debe debatirse en el Gobierno de coalición del nacionalista flamenco Bart de Wever, y posteriormente en el Parlamento.
La idea de destinar cuerpos militares a patrullar las calles de la capital surgió la semana pasada, cuando el ministro de Interior, Bernard Quintin, presentó su "Plan para las grandes ciudades" en el que sugirió enviar patrullas mixtas de policías y soldados a "zonas sensibles" con el fin de combatir la delincuencia relacionada con la droga.
Tiroteos
La capital belga ha visto en los últimos años un aumento en el número de incidentes armados. En 2024, la Fiscalía de Bruselas registró un total de 89 tiroteos e incidentes con disparos, así como nueve muertes (según cifras de la Policía federal), mientras que en 2023 hubo 62 casos de este tipo frente a 56 en 2022.
Asimismo, Francken quiere dar a los soldados patrullando las calles más poderes para poder intervenir, explicó al periódico. "Necesitamos un marco legal que permita registrar a las personas, pedirles identificación o, si es necesario, esposarlas. Eso es esencial. Eso no se permitió después de los atentados terroristas. Y no lo volveremos a hacer", dijo.
Otras grandes ciudades belgas, como Amberes, podrían aplicar la misma medida si lo solicitan.
- Defensa garantiza el programa del Silam que se fabrica en Córdoba pese a la anulación del contrato
- Estas son las procesiones del fin de semana en Córdoba: horarios y recorridos
- El Ayuntamiento de Córdoba envía circulares a todos los colegios tras la aparición de aves muertas en el río
- La oposición en Córdoba rechaza destinar medio millón de euros a la construcción de una escultura a Fernando III
- Lista de espera de dependencia: «El caso de mi hijo es extremo, solo quiero saber cuánto durará este infierno»
- La Noche del Patrimonio en Córdoba 2025: monumentos abiertos, horarios y actividades paralelas
- Monterrubio apunta al futuro del Córdoba CF: más mejoras en El Arcángel, Ciudad Deportiva y cantera
- El carnicero de El Naranjo pide al alcalde por carta que no lo echen de su puesto del mercado