¿Quién es Tyler Robinson, el presunto asesino del activista pro-Trump Charlie Kirk?

Las autoridades de Estados Unidos van poniendo luz con el paso de las horas al último caso de violencia política, el asesinato el pasado miércoles de Charlie Kirk, activista conservador, influencer y aliado de Donald Trump. Este viernes, el gobernador de Utah, Spencer Cox, ha informado de la detención de un joven de 22 años, Tyler Robinson, como presunto autor del crimen.

Según ha explicado Cox en rueda de prensa, el sospechoso fue puesto en custodia después de que un amigo de su familia acudiera a la oficina del sheriff proporcionando información sobre la posible implicación de Robinson en el asesinato. En su declaración, esta persona habría asegurado que el joven confesó o sugirió haber cometido el crimen a un familiar, un extremo que no ha aclarado el gobernador. Este familiar explicó la conversación al amigo que lo denunció a las autoridades.

Por el momento, no han trascendido muchos detalles sobre Robinson, residente en Utah, pero el FBI ha podido confirmar que no era alumno de la Universidad del Valle de Utah en la que Kirk recibió un disparo mortal, y que vivió con su familia "durante mucho tiempo" en el condado de Washington.

En los últimos años se había politizado, según explicó un miembro de la familia a los investigadores. En una cena familiar reciente, el sospechos mencionó la visita a la universidad de Kirk. "Hablaron de por qué no les gustaba y los puntos de vista que tenía y el familiar afirmó también que Kirk estaba lleno de odio", ha explicado Cox.

Ideología de izquierda, homofobia y videojuegos

Entre las pruebas que está analizando el FBI se encuentran los casquillos de bala hallados junto a un rifle de caza de cerrojo, un Mauser M98 con mira telescópica, con el cual el presunto asesino habría disparado. En los casquillos hay inscripciones, entre ellas una que reza "captura fascistas" (con captura como si fuera atrapar una pelota --"Hey, fascist! Catch!"--), otra que dice "Bella Ciao" (el título de una canción de la resistencia antifascista italiana e himno de la izquierda) y otra más con el mensaje "si lees esto eres gay".

"Creo que esto habla por sí solo", declaró Cox sobre la supuesta motivación ideológica de izquierdas de Robinson.

Asimismo, en los mensajes hallados en los casquillos también se encuentran guiños a la cultura de los videojuegos: "Flecha arriba, flecha derecha y tres flechas abajo". Según Cox, podría ser una referencia a una secuencia de movimientos en un mando que libera una bomba en el videojuego 'Helldivers'. Otro mensaje, "Notas bultos ¡OWO! ¿Qué es esto?", es una frase que se emplea para trolear en comunidades de juegos de rol en línea.