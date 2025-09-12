Las autoridades de EEUU publican un vídeo y piden colaboración ciudadana para encontrar al asesino de Charlie Kirk

Día y medio después del asesinato del activista conservador Charlie Kirk, importante aliado de Donald Trump y elevado a mártir por la ultraderecha, las autoridades de Estados Unidos seguían este jueves por la noche sin haber logrado siquiera identificar al autor del disparo mortal, que continuaba a la fuga, y pidiendo la colaboración ciudadana para avanzar en la búsqueda.

Lo hicieron en una rueda de prensa por la noche en Orem (Utah), la localidad donde está el campus universitario donde se produjo el asesinato. Y ahí difundieron un vídeo donde se ve desde lejos al sospechoso ir corriendo por el tejado del edificio desde el que disparó, saltar y marcharse por un aparcamiento del campus.

Más útil que esas imágenes puede resultar la versión ampliada y mejorada de varias fotografías del sospechoso que se habían ido haciendo públicas a lo largo del día. En esas fotos, sacadas de capturas de cámaras de seguridad, se ve con algo más de claridad al joven, que lleva mochila, gafas de sol, una gorra con un logo de un triángulo, un vaquero y una camiseta oscura de manga larga con la imagen de una bandera estadounidense, que algunos medios han identificado como una prenda promocional de una organización de veteranos de guerra heridos.

“Son todo cosas distintivas y pedimos al público que las mire e intente identificar si saben de alguien que las tiene o que han visto con esas prendas. Buscamos esa información”, dijo en la rueda de prensa Beau Mason, el comisionado de seguridad pública de Utah, que explicó también que tienen una huella que apunta a que llevaba zapatillas Converse.

Implorando ayuda

“Necesitamos tanta ayuda como podamos conseguir”, declaró el gobernador, Spencer Cox, en esa misma comparecencia, en la que no se aceptaron preguntas y donde no hubo ninguna declaración pública del director del FBI, Kash Patel. Este se ha trasladado a Utah para estar al frente de la investigación de este asesinato que ha sacudido y conmocionado a EEUU y coloca al país ante una nueva era de violencia política con posibilidad de seguir escalando. Aunque no haya aún identidad del sospechoso ni una explicación de la motivación de sus acciones este caso ya se ha poltizado en extremo y ha disparado las tensiones .

La aparición de este jueves ante los medios deja en evidencia que, al menos a la hora de escribir estas líneas, las autoridades no habían logrado grandes avances en la búsqueda del sospechoso. No parecen tener su nombre o modo de seguirlo a través de su teléfono móvil o de estudiar su historial en internet.

De momento tienen, según han dicho, la huella de la zapatilla, una de la palma de la mano y otra del antebrazo, así como algunos lugares de los que "intentan" extraer muestras de ADN. Y tienen también en su poder el arma que usó para el asesinato, un rifle de caza del calibre .30-06. El arma, según varios medios, es un modelo antiguo y de importación de la marca Mauser y estaba envuelta en una toalla en una zona boscosa por la que el sospechoso pasó en su huida.

Un boletín interno de una agencia policial citado por 'The Wall Street Journal' este miércoles decía que la munición que se encontró en el arma tenía inscripciones antifascistas y transgénero pero es un extremo que las autoridades no han confirmado.

