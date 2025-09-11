Kallas defiende su gestión en Gaza: "He logrado más que mis predecesores"

Con el papel de la Unión Europea (UE) en política exterior en entredicho por su inacción en Gaza, la Alta Representante para la Política Exterior, Kaja Kallas, ha tratado de defender el legado de su primer año en el cargo en comparación con el de su predecesor, el español Josep Borrell. "He logrado más en este dosier que mis predecesores", defendió frente a las críticas que la acusan de falta de empatía hacia los palestinos, en un encuentro con medios de comunicación españoles, entre ellos EL PERIÓDICO, celebrado durante el primer pleno del Parlamento Europeo esta semana en Estrasburgo.

Como ejemplo, destacó que bajo su mandato se activó la revisión del Artículo 2 del Acuerdo de Asociación con Israel, "algo que nadie pensaba posible". Recordó que "en el mandato anterior la Comisión no propuso nada al Consejo ni se discutió la revisión del Artículo 2", mientras que en esta legislatura "hemos puesto sobre la mesa opciones reales para presionar a Israel". Añadió además que presentó todas las alternativas a los Estados miembros y forzó a la Comisión a elaborar propuestas, "algo que no sucedió cuando Josep Borrell ocupaba el cargo".

Prudencia frente al lenguaje duro

La dirigente estonia justificó su tono más prudente frente al de su antecesor. "Sí, podría ser muy dura en el lenguaje, pero eso significaría que los israelíes dejarían de hablar conmigo, como ocurrió con mi predecesor. ¿Qué se consigue con eso? ¿Detendrá eso las muertes?", cuestionó.

Kallas admitió compartir la frustración por la continuidad de la ofensiva israelí en Gaza, pero recordó las limitaciones internas y externas de la acción europea. "Hemos sido los actores más activos en la arena internacional", aseguró. "Pero no podemos detenerlo porque Estados Unidos respalda firmemente al Gobierno israelí".

Consciente de que los avances siguen lejos de las expectativas, Kallas insistió en un mensaje central: "Miren los hechos. He intentado tanto, he conseguido más que mis predecesores. Y, por supuesto, no es suficiente. Estoy de acuerdo, pero sigue siendo más de lo que había antes".

La UE busca relevancia

No ha sido un buen verano para la imagen exterior de la UE ni para Kaja Kallas, tampoco en el frente de Ucrania con la foto de los líderes europeos postrados ante Trump en la Casa Blanca, tras un acuerdo comercial con EEUU que impone un nuevo 15% de aranceles y obliga a los Veintisiete a compras multimillonarias a EEUU. En este contexto, Europa se necesita reivindicar como un actor relevante.

"Mi misión es que la Unión Europea sea un actor geopolítico en un mundo donde el orden internacional está cambiando", explicó, a través no solo de la fuerza militar, sino también del poder económico. "La fuerza militar la estamos construyendo, aún no estamos ahí, eso está claro. Pero el poder económico sí lo tenemos. Y necesitamos usarlo para ser más creíbles", respondió, preguntada por EL PERIÓDICO sobre cómo recuperar la relevancia en la arena internacional.

Esa credibilidad, advirtió, depende de la unidad de los Veintisiete. Kallas recordó que los tratados permiten tomar decisiones por mayoría cualificada y no solo por unanimidad, algo que podría desbloquear expedientes en política exterior. "Muy a menudo es solo un país el que bloquea todo. Si no usamos la mayoría cualificada en los casos concretos, no somos serios y perdemos credibilidad ante nuestra propia gente y ante el mundo", sostuvo, y urgió a los Estados miembro a abogar frente a sus vecinos para desencallar asuntos cruciales.

Para volver a ser relevante en la conversación, la UE necesita una estrategia de persuasión en su relación con terceros países, argumentó, con beneficios económicos para quienes cooperen con los intereses europeos y costes claros para quienes se posicionen en contra. Sin embargo, admitió que la UE debe endurecer su postura para erguirse frente a la hostilidad, más allá de estar siempre abierta a la cooperación esperando lo mejor de sus aliados. "El escenario geopolítico es completamente distinto y Europa debe adaptarse", señaló.

La Alta Representante explicó que sigue presionando a los ministros europeos para explorar alternativas, aunque las decisiones requieren mayorías difíciles de alcanzar. "Si todos los Estados miembros coinciden en que la situación es insostenible y no apoyan al Gobierno israelí, mi pregunta es: si lo que hemos propuesto no les convence, ¿cuál es la alternativa?", lanzó.

Alivio humanitario

Kallas puso el acento en la dimensión humanitaria. Detalló que desde julio ha aumentado la entrada de ayuda en Gaza gracias a acuerdos promovidos desde Bruselas: "De cero camiones entre marzo y julio pasamos a 2.904 camiones de ayuda entre julio y el 1 de septiembre". La jefa de la diplomacia europea enumeró avances como la reparación de infraestructuras críticas, el acceso a combustible, la apertura de rutas egipcias y jordanas y el aplazamiento de la obligación de registro de las ONG internacionales.

La Alta Representante rechazó las acusaciones de inacción frente a Gaza. "La Unión Europea y sus Estados miembros están apoyando a los palestinos con 500 millones de euros en ayuda humanitaria y con 1.600 millones a la Autoridad Palestina en el periodo 2025-2027", destacó. "Cuando me dicen que no hacemos suficiente, pregunto qué hacen los demás", dijo, subrayando que ni Estados Unidos ni ninguna potencia asiática aporta tanto.

Kallas insistió en que el reto principal es convertir los compromisos en acción política. "No debemos comprar la narrativa de que Europa no hace nada. Lo que necesitamos es unidad para pasar de la discusión a las decisiones concretas", concluyó.

