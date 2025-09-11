El FBI tiene el rifle de cerrojo de alta potencia que usó el asesino de Kirk, aún huido

Tienen el arma, huellas e imágenes de vídeo pero las autoridades de Estados Unidos aún no han detenido al asesino de Charlie Kirk, el poderoso e influyente activista en la ultraderecha joven de EEUU cuya muerte el miércoles a los 31 años en un acto de violencia política en una universidad de Utah ha sacudido al país. El crimen se ha politizado inmediatamente, incluyendo por parte del presidente Donald Trump, aunque no se sepa aún quién fue responsable.

El arma que el autor usó para lanzar un único disparo letal a Kirk desde el tejado de un edificio a casi 200 metros de distancia de la carpa donde estaba el fundador de Turning Points USA es un rifle de cerrojo de alta potencia, según ha explicado este jueves en una rueda de prensa Robert Bohls, agente especial de la oficina de Salt Lake City del FBI. Ese tipo de arma es definida como una de las más destacadas de repetición y es uno de los rifles más populares entre cazadores y tiradores deportivos.

El arma se encontró en una zona boscosa por la que el autor del asesinato pasó en su huida y el FBI tiene también otros elementos importantes para la investigación: una huella de pie, una de mano y una del brazo.

Reconstruir los movimientos

En esa misma rueda de prensa Beau Mason, comisionado de seguridad de Utah, ha explicado que han podido reconstruir los movimientos del autor del disparo por el campus de la Universidad Valle de Utah. Llegó sobre las 11.52 horas de la mañana, hora local, y se subió por una escalera a un tejado de un edificio situado a menos de 200 metros de donde estaba Kirk. Desde allí lanzó a las 12.20 horas el disparo que alcanzó a Kirk en el cuello. Mientras los cerca de 3.000 asistentes a la charla huían despavoridos de ese acto, donde la seguridad la ofrecían seis policías y el equipo de seguridad privada de Kirk, el autor del disparo huyó saltando desde el edificio y escapó por un vecindario cercano.

Mason ha asegurado que tienen “buen vídeo del individuo”, que llevaba vestimenta oscura y según ha explicado “parece estar en edad universitaria” y se podía fundir bien con los asistentes al evento de Kirk.

El comisionado ha mostrado también confianza en que disponen de tecnología para encontrarlo y ha explicado que de momento no van a hacer públicas las imágenes. Ha admitido que podrían hacerlo más adelante para buscar ayuda de los medios o los ciudadanos. El agente del FBI ha pedido también la colaboración de cualquiera que tenga más vídeos vinculados al asesinato.

