La Eurocámara respalda romper relaciones con Israel pero evita hablar de "genocidio" en Gaza

El Parlamento Europeo aprobó este jueves una resolución sobre Gaza que marca distancias con Israel, pero se quedó a medio camino en el debate político más sensible y no lo calificó de “genocidio”. Tras largas negociaciones, la Eurocámara consiguió ponerse de acuerdo en expresar su "profunda preocupación" por la situación humanitaria "catastrófica" en Gaza y condenar la obstrucción de la ayuda por parte de Israel, que ha derivado en hambruna en el norte de la Franja. Pero de la palabra “genocidio” solo apareció de forma indirecta, en referencia al caso abierto por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia.

El texto, no vinculante, salió adelante con 305 votos a favor, 151 en contra y 122 abstenciones, reflejo de las profundas divisiones internas. A la falta de consenso sobre el lenguaje se suman las críticas por la parálisis europea frente a la guerra en Gaza: la Alta Representante Kallas, que reconoció el lunes que algunos Estados miembros bloquean cualquier resolución común, lo que mantiene a la UE en un papel secundario en una de las crisis humanitarias más graves de la región.

Debate interno y concesiones

No solo el término "genocidio" quedó fuera de la resolución. El PP europeo logró suavizar el lenguaje eliminando referencias a que la hambruna fue "provocada" y sustituyendo la mención a "la escalada de la guerra ocasionada por las operaciones israelíes" por una fórmula más genérica sobre las operaciones en Gaza. También se retiró una referencia a ministros israelíes que "reclaman abiertamente acciones genocidas".

El Partido Popular Europeo (PPE) terminó sumándose al texto después de desmarcarse en la negociación inicial. Incluida la CDU alemana, la bancada popular modificó su postura tras el discurso de Von der Leyen en el Debate sobre el Estado de la Unión. Por contraste, los socialistas mostraron más entusiasmo con las propuestas de la alemana que su propio partido: entraron al hemiciclo vestidos de rojo, guardaron un minuto de silencio en protesta y se pusieron en pie durante la intervención de la presidenta de la Comisión.

Crisis humanitaria y ayuda bloqueada

La Eurocámara respaldó así la propuesta de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de suspender parcialmente el acuerdo de asociación con Israel y frenar la ayuda bilateral comunitaria. También apoyó sanciones a colonos violentos en Cisjordania y Jerusalén Este y pidió extenderlas a los ministros Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir.

Los eurodiputados exigieron abrir todos los pasos fronterizos y restablecer el mandato y la financiación de la agencia de la ONU para Palestina, UNRWA, bajo estricta supervisión. El texto insiste en la necesidad de garantizar acceso pleno y seguro a alimentos, agua, medicamentos y refugio, así como restaurar infraestructuras básicas. El pleno recuerda a todas las partes su obligación de cumplir con el Derecho internacional humanitario.

Defensa de Israel y límites

La resolución condena los "bárbaros crímenes de Hamás" y pide sanciones concretas contra la organización. Reafirma el compromiso con la seguridad de Israel y su derecho a la legítima defensa, aunque advierte de que este no puede justificar acciones militares indiscriminadas.

El Parlamento reclama la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes y emplaza a la UE a presionar a Hamás a través de terceros países. También denuncia el uso de la población como escudo humano por parte de la milicia.

Solución de dos Estados

El Parlamento reafirmó su compromiso con la solución de dos Estados y pidió avances concretos antes de la Asamblea General de la ONU. Considera imprescindible la desmilitarización de Gaza y la exclusión de Hamás de cualquier forma futura de gobernanza, con el restablecimiento de una Autoridad Palestina reformada como única autoridad en la Franja.

El pleno subrayó que "no se puede permitir que Hamás y otras organizaciones terroristas mantengan ningún control político o militar" en Gaza e instó a los Estados miembros a ejecutar las órdenes de detención de la Corte Penal Internacional.

Por último, animó a los países de la UE a plantearse reconocer al Estado palestino, al considerar que su creación es clave para la paz y la seguridad en la región.

